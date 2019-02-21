В Совфеде назвали условие для подписания нового договора о РСМД

Для заключения нового договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) Соединенным Штатам придется сперва демонтировать в Европе свои пусковые установки "двойного назначения". Такое мнение в беседе c "Известиями" высказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Ранее 20 февраля президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что если США разместят в Европе ракеты, нарушающие пункты ДРСМД, то Россия развернет виды вооружений, которые смогут поразить центры принятия решений. По его словам, в случае реальной угрозы подлетное время к Москве составит 10–12 минут. В таком случае Россия немедленно реализует зеркальные и асимметричные меры.

"Владимир Владимирович официально, со всей ответственностью сегодня подтвердил, что единственными, кто нарушал этот договор, являются США.

И прежде чем предлагать новый вариант договора в сфере контроля над вооружениями — а именно об этом сейчас с завидной регулярностью толкуют то (президент США Дональд. — Ред.) Трамп, то его администрация, —необходимо, чтобы американцы демонтировали свои пусковые установки "двойного назначения", на которых в считаные минуты можно разместить ударные ракеты "Томагавк" в Европе", — сказал сенатор.

Также он отметил, что американской стороне следует прекратить использовать ракеты средней дальности в качестве мишеней при проведении испытаний системы ПРО и беспилотные летательные аппараты, характеристики которых позволяют их причислить к ударным ракетам запрещенного радиуса действия.

"Так будет справедливо. Прежде чем начинать новый этап поиска компромисса, важно истинно виновной стороне признать прежние ошибки и исправить их", — заключил Бондарев.

Он добавил, что Путин обращался к Федеральному собранию с учетом сегодняшних непростых внешнеполитических условий, когда нагнетание международной напряженности постоянно усиливается.

Со 2 февраля США приостановили выполнение обязательств по ДРСМД под предлогом нарушения Россией пунктов документа и наличия ракеты 9М729, якобы несоответствующей условиям договора. Вашингтон оставил за собой право вернуться в сделку в течение полугода.

При этом в январе Минобороны РФ показывало иностранным военным атташе эту ракету. Тогда представители США и многих европейских стран не стали участвовать в брифинге.

В тот же день Москва также приостановила участие в ДРСМД, а 16 февраля приступила к разработке ракет наземного базирования средней дальности. Источники в дипломатических кругах утверждают, что Россия готова приветствовать новое всеобъемлющее соглашение, если к нему присоединятся все страны, имеющие ракеты средней и меньшей дальности.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.