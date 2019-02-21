После аварии "Союза МС-10" экипаж Овчинина и Хейга усилили женщиной

В Центре подготовки космонавтов им. Гагарина завершился очередной этап комплексных экзаменационных тренировок – на тренажере транспортного пилотируемого корабля. Экипаж "Союза МС-12", старт которого намечен на 14 марта, вышел на финишную прямую подготовки к полету.

Командира Алексея Овчинина и бортинженера-1 Ника Хейга (Nick Hague) с октября прошлого года знают все – именно им пришлось на себе испытать, насколько надежна система аварийного спасения космонавтов космических кораблей "Союз" ("Авария "Союза": командир действовал образцово"/ https://vpk-news.ru/articles/45578). Вначале были опасения, что стресс и перегрузки при баллистическом спуске потребуют от Овчинина и Хейга длительной реабилитации, однако медики, скрупулезно изучив их физическое и психологическое состояние, противопоказаний не нашли.

И через пять месяцев после аварии они готовы стартовать к МКС вновь. По согласованию с НАСА программу международных экспедиций подкорректировали с учетом одного "недозапуска", а чтобы мужики чувствовали себя увереннее, ввели в состав экипажа третьего человека – астронавтку Кристину Кук (Christina Koch). Несмотря на сжатые сроки подготовки, она отлично прошла все тренировки, а главное – вписалась в экипаж, которому предстоит проработать на МКС 204 суток. После того, как нынешний экипаж МКС 58/59 возвратится с орбиты, Алексей Овчинин станет командиром станции МКС 59/60.

Долговременная работа на станции предусматривает несколько выходов в открытый космос, прием грузовых "Прогрессов", а также встречу первых американских пилотируемых кораблей нового поколения производства SpaceX и Boeing. Все подробности подготовки к полету и предстоящей экспедиции – в ближайшем номере "Военно-промышленного курьера".

Алексей Песков, корреспондент "ВПК"