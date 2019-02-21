"Чтобы всем было ясно": Путин рассказал о будущем без ДРСМД

Путин назвал устаревшим Договор о РСМД

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что США сами нарушают договор РСМД, а их сателлиты им "подхрюкивают". По его словам, многие страны производили ракеты средней и меньшей дальности, а Россия и США - нет. Также российский лидер отметил, что говорит об этом только потому, что Москва вынуждена отвечать на обвинения, которые звучат в ее адрес.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию не смог обойти стороной ситуацию вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), которая является одной из наиболее острых тем сегодняшнего дня.

"Многие страны развивали и продолжают развивать данный вид вооружения, а Россия и США - нет, мы сами себя добровольно в этом ограничиваем. Такое положение дел, конечно же, может вызывать вопросы, понятно. Так нужно было нашим американским партнерам так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес России для обоснования своего одностороннего выхода из Договора", - сказал Путин.

Президент также отметил и позицию других стран, которые оказались втянуты в конфликт. По мнению Путина, многие западные партнеры Вашингтона высказывают удобную для США позицию касаемо ДРСМД.

"Как они действуют на самом деле? Сами все нарушают, а потом ищут оправдание и назначают виновных. Но еще и своих сателлитов мобилизуют: они так аккуратненько, но все-таки американцам "подхрюкивают" по этому вопросу", - заявил российский лидер.

Мнение западных стран касательно ДРСМД четко прозвучало на Мюнехнской конференции по безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров, возглавлявший российскую делегацию, провел ряд встреч, на которых обсуждались позиции Европы, НАТО и России по вопросам сохранения ДРСМД. Одной из самых ожидаемых стала встреча Лаврова с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Впрочем, диалог так и не вышел на новый уровень.

По словам руководителя НАТО, переговоры не увенчались успехом и встреча с Лавровым не помогла сблизить позиции сторон. "С российской стороны не поступило новых сигналов", - подчеркнул Столтенберг.

Не способствовала диалогу и позиция стран НАТО, которые единогласно считают, что именно Москва несет ответственность за приостановление действия договора, и говорят об угрозе со стороны РФ.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в попытках внести раскол в отношения между европейскими странами, глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон призвал принять меры "в связи с нарушением Россией ДРСМД", а глава МИД Польши Яцек Чапутович не исключил возможности размещения американских ракет на территории страны.

"Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь идет речь. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов", - отметил сегодня президент.

Впрочем, генсек НАТО в ходе Мюнхенской конференции пообещал, что альянс не планирует размещать новое ядерное оружие в Европе.

Глава российского МИДа на конференции в Мюнхене также заявил, что Вашингтон запретил представителям стран НАТО посещать брифинг по спорной ракете 9М729. "Был приказ, у нас нет сомнений, что США сказали натовцам - не надо туда ходить. Оказалось, трое более-менее самостоятельных [Болгария, Турция, Греция], которые ослушались", - заявил Лавров.

23 января МИД и Минобороны РФ провели брифинг, в ходе которого была представлена ракета, послужившая поводом для конфликта между странами. Там российские ведомства представили доказательства, что установка не нарушает ДРСМД. Представители Вашингтона на мероприятии не присутствовали.

"Они не пришли, никто из натовцев, за исключением Болгарии, Турции, Греции, не появились ни на показе, ни на брифинге. Те, кто слышал брифинг, подтверждают, что он был очень профессиональный и достаточно убедительный", - отметил Сергей Лавров.

Когда президент США Дональд Трамп в октябре прошлого года пригрозил выходом из ДРСМД, многие европейские лидеры выразили свою озабоченность по этому поводу. Президент Франции Эммануэль Макрон, например, заявил, что именно безопасность Европы подвергается угрозе в первую очередь. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила готовность сделать все возможное, чтобы спасти Договор, при этом вину за происходящее она возложила на Россию.

"Для нас ясно, что Россия нарушила договор. С ней нужно говорить. С германской стороны я и глава МИД [ФРГ] предпримем все, чтобы сделать возможными переговоры в течение этого шестимесячного срока", - заявила Меркель.

В начале февраля Трамп заявил о приостановке участия Вашингтона в ДРСМД. Он также сообщил, что Соединенные Штаты начнут разрабатывать "военный ответ" на "нарушения", как считают в США, российской стороной своих обязательств по соглашению. В то же время госсекретарь США Майк Помпео уточнил, что у России есть еще шесть месяцев для "возвращения" к соблюдению условий Договора, иначе он будет расторгнут. В ответ на односторонние действия США Москва также приостановила участие в ДРСМД.

Анна Юранец