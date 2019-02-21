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21.02.2019
Российская газета

Сенсацией авиасалона стала новая крылатая ракета

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Источник изображения: rg.ru

Военная техника и оружие, созданные отечественными конструкторами, занимают новые ниши на мировом рынке. Невзирая на санкции. Это подтвердили военно-технический салон, проходящий в Объединенных Арабских Эмиратах, и открывшийся аэросалон в Индии.


Индия - один из крупнейших импортеров вооружений в мире, и за доминирование на ее рынке идет очень жесткая борьба. Несмотря на колоссальное давление, руководство этой страны не только не свернуло военно-техническое сотрудничество с Москвой, оно его планирует даже расширить.

Одна из сенсаций салона "Аэро Индия 2019" - сообщение о совместных работах по созданию гиперзвуковой ракеты воздушного базирования BrahМos-2. Как заявил генеральный менеджер по маркетингу и экспорту российско-индийской компании "БраМос Аэроспейс" Правин Патхак, ракета будет создана и испытана не позднее 2024 года.

Крылатые ракеты наземного, морского и воздушного базирования серии BrahMos уверенно вошли в арсенал вооруженных сил Индии.

Сегодня это, пожалуй, лучшие крылатые ракеты в своем классе, которые стоят на вооружении армий региона.


Истребители нашей разработки, даже "старые" МиГ-29, обеспечивают самую надежную защиту неба Индии.
Источник: Марина Лысцева / ТАСС

Универсальная крылатая ракета "Брамос" создана на основе российской противокорабельной крылатой ракеты "Яхонт". Свое название она получила в честь индийской и российской рек - Брахмапутры и Москвы-реки. BrahMos способна развивать скорость 2,8-3,0 Маха, что в три с лишним раза больше скорости основной американской противокорабельной ракеты "Гарпун". Высота полета может достигать 15 километров, а максимально низкая высота - до 10 метров.

Ракета несет боеголовку весом от 200 до 450 килограммов. Имеет активную головку самонаведения с дальностью обнаружения целей до 80 км. В ракете реализован принцип "выстрелил и забыл", то есть после пуска она сама идет к обозначенной цели и поражает точно ее, даже если цель маневрирует.


Впервые за рубежом представлен зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2КМ" в модульном исполнении - на гусеничном и колесном шасси.
Источник: Марина Лысцева / ТАСС

Известно, что тяжелый истребитель Су-30МКИ несет под фюзеляжем одну ракету "БраМос". Поэтому еще одной сенсацией стало сообщение о том, что завершаются работы по созданию облегченного варианта ракеты. Истребители Су-30МКИ смогут поднимать сразу пять новых ракет, которые уже названы BrahMos NG и впервые продемонстрированы на авиасалоне в Бангалоре. Эти ракеты смогут нести и более легкие истребители МиГ-29.

Кстати, совсем недавно в зарубежной и даже российской прессе развернулась странная компания по дискредитации МиГ-29. Будто бы самолет полностью устарел, покупать его не имеет смысла.

Гиперзвуковая российско-индийская ракета воздушного базирования Brahmos-2 будет создана и испытана не позднее 2024 года

А вот ВВС Индии решили добавить в свой парк еще 21 новую машину этой марки.

По словам заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолия Пунчука, сейчас идут переговоры по этому поводу, вполне возможно, количество истребителей МиГ-29, которые закупит Индия, будет даже большим.

Россия предлагает организовать на территории Индии производство российских самолетов МС-21, Ил-114-300 и Бе-200. Если это произойдет, то станет настоящим прорывом в сотрудничестве двух стран. Готовится межправительственное соглашение по созданию завода по производству автоматов Калашникова в Индии.


Россия готова продолжить поставки в Индию вертолетов - хорошо зарекомендовавших себя моделей Ми-172 (слева), а также легкого вертолета "Ансат".
Источник: Марина Лысцева / ТАСС

Оно может быть подписано уже в этом году. Об этом сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

Россия также намерена выйти на индийский рынок беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе авиакосмической выставки "Аэро Индия 2019".


Сергей Птичкин

20.02.2019
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принадлежат Российская газета
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Индия
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Продукция
Brahmos-2
Harpoon ПКР
PJ-10 Brahmos
Tор-М2
АК-74 "Калашников"
Ансат
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