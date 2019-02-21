Войти
21.02.2019
Военное обозрение

Представитель Минобороны Эстонии заявил, что страна готовится к войне

299
0
0

Характер и количество расходов на оборонные нужды Эстонии показывает, что государство готовится к войне. Об этом заявил начальник отдела оборонных инвестиций Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм. Его слова цитирует газета Postimees.

Источник изображения: Минобороны Эстонии

По мнению эстонского чиновника, характер инвестиций правительства в оборонную сферу может говорить, как минимум, о подготовке страны к вступлению в войну.

Это не игры в оборону по учебникам или экономическое обеспечение министерства обороны армии. Реальные оборонные инвестиции и переорганизация Сил обороны показывают, что мы сегодня фактически готовимся к войне

- заявил Сальм.

Сальм подчеркнул, что на сегодняшний день перед правительством страны стоит задача "как можно больше выжать на защиту из каждого инвестированного в оборону цента и тем самым получить как можно больше боеприпасов, оружия и средств связи".

При этом чиновник не стал уточнять, с кем собралась воевать Эстония.

Ранее командир Эстонских сил специального назначения полковник Рихо Ухтеги заявил, что в случае нападения России на Эстонию, российская армия сможет только дойти до Таллина, где будет окружена эстонской армией и силами Кайтселийта и уничтожена. По его словам эстонцы будут сражаться за каждый дом, также, как сражались "бешеные "грузины за Тбилиси в 2008 году.

Мы похороним армию России в Таллине

- заявил он.

20.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Россия
Эстония
Похожие новости
27.08.2018
Версии (Украина): Парад перемогы
02.08.2017
Вашингтон готов к улучшению отношений с Москвой, заявил вице-президент США
29.06.2015
Владимир Козин: «"Разрядки 2.0" завтра не жду…»
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
19.12.2012
Многострадальный Договор об обычных вооруженных силах в Европе
06.03.2009
Емкость мирового рынка ПЗРК в 2004-2013 гг. составит более 1,46 млрд долларов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.02 09:33
  • 91
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 21.02 08:44
  • 1
В ФСВТС подтвердили информацию о планах Индии по покупке МиГ-29
  • 21.02 08:41
  • 2
Концепт китайского высокоскоростного поезда для России
  • 21.02 08:40
  • 1
Сергей Шойгу: новое российское оружие позволит гарантировать безопасность страны без увеличения расходов
  • 21.02 08:11
  • 10
"Крылатая пехота" становится мобильнее
  • 21.02 07:27
  • 1
В НАТО назвали неприемлемыми угрозы России в адрес союзников
  • 21.02 07:19
  • 18
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 21.02 07:09
  • 2
Флот получит на два-три года ранее сроков, установленных ГПВ, семь многоцелевых подводных лодок
  • 21.02 06:39
  • 86
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 21.02 05:34
  • 28
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 21.02 05:03
  • 27
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 20.02 23:30
  • 2
Гид по самым секретным подводным роботам России
  • 20.02 22:27
  • 3
Секретные базы ПРО на Тайване разглядели со спутников
  • 20.02 21:50
  • 1
Уточненный перечень контрактов, заключенных ВС ОАЭ в первый день IDEX 2019 и NAVDEX 2019 с зарубежными поставщиками
  • 20.02 20:07
  • 184
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России