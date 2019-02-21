Военный эксперт назвал сроки поступления ракеты "Циркон" в войска

Разрабатываемая в РФ новая гиперзвуковая ракета "Циркон" находится в высокой степени готовности, рассказал в беседе с "Известиями" член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Виктор Мураховский.

Ранее 20 февраля президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего традиционного послания Федеральному собранию заявил, что работа над "Цирконом" проходит успешно и будет завершена в срок. При этом сроки глава государства не уточнил.

Как пояснил президент, "Циркон" способен развивать скорость полета около 9 махов, ее дальность может составить более 1 тыс. км. Ракета создается для поражения как морских, так и наземных целей. Он добавил, что постановка на боевое дежурство нового вооружения не будет затратной.

По мнению Виктора Мураховского, "Циркон" может поступить в войска в течение трех лет. "Это вполне обозримый период я думаю. Год, два, может, три — это максимум", — сказал военный эксперт.

Сейчас ракета проходит этап предварительных испытаний, далее последуют совместные испытания непосредственно с кораблей, применяющих это вооружение и госиспытания, отметил член экспертного совета коллегии ВПК. Он добавил, что после этого будет принято решение рекомендовать ракету к принятию на вооружение или доработать.

"Это вооружение универсальное, поскольку оно явно будет применяться не только с кораблей ВМФ, но и береговыми ракетными противокорабельными комплексами. Поэтому возможно применение "Циркона" и в качестве средств обороны в прибрежных районах, и в качестве ударного средства корабельными ударными группировками в составе как надводных кораблей, так и подводных лодок", — отметил Мураховский.

Он подчеркнул, что судя по заявленным характеристикам в мире не существует системы ПРО, способной поразить "Циркон".

"На сегодняшний день нет технически реализуемых систем ПВО и ПРО, которые могут работать по гиперзвуковым целям. Особенно идущим на малой высоте, когда радиогоризонт весьма незначительный", — подчеркнул эксперт.

По его словам, преимуществом этого орудия является его управляемая ракетная траектория. "Если бы это была обычная баллистическая цель, как боевая часть баллистической ракеты, такие средства поражения есть. У американцев, например, система противоракетной обороны Aegis, которая работает по ракетам средней дальности баллистическим. А вот когда цель маневрирующая и идет на предельно малых высотах, таких средств пока нет ни у кого", — заключил Мураховский.

Также Путин 20 февраля назвал сроки спуска на воду подводного беспилотника "Посейдон". Он заверил, что испытания идут по плану.

Президент огласил послание Федеральному собранию в Гостином Дворе. На мероприятие был аккредитован 761 журналист из российских и зарубежных СМИ. Всего Путин выступал с посланием Федеральному собранию 15 раз.