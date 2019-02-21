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21.02.2019
Военное обозрение

Опубликованы кадры испытания "Посейдона"

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Подводный беспилотник "Посейдон"
Подводный беспилотник "Посейдон".
Источник изображения: https://www.youtube.com/

Главное военное ведомство РФ опубликовало кадры испытаний подводного беспилотника "Посейдон".

Кадры на канале YouTube ТАСС

По словам президента Владимира Путина, первая подводная лодка с "Посейдоном" будет спущена на воду уже ближайшей весной.

В министерстве обороны отметили и успешное проведение испытаний гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" в сложных климатических условиях.

В сообщении главного оборонного ведомства говорится о том, что в ходе испытаний "Кинжала" в качестве мишеней были определены объекты, размеры которых сопоставимы с размером автомобиля. При этом заявлено, что пуски проводились с расстояния около 1 тысячи км. И все мишени гиперзвуковым ракетным комплексом были успешно поражены.

Напомним, что с декабря 2017 года "Кинжалы" несут опытно-боевое дежурство в Южном военном округе России. Гиперзвуковой ракетный комплекс, авиационной платформой для которого является дальний перехватчик МиГ-31, может поражать цели, которые находятся за пределами досягаемости радаров авиации противника. В современном бою это может стать решающим преимуществом.

Сегодня в своём послании Федеральному собранию российский президент напомнил о том оборонном рывке, который был сделан в нашей стране благодаря таланту и труду учёных, в том числе, как выразился Владимир Путин, и совсем молодых. Владимир Путин упомянул о создании гиперзвукового стратегического ракетного комплекса "Авангард", сравнив его разработку с запуском первого искусственного спутника Земли.

В западных СМИ оценили такое сравнение, отметив, какое значение президент РФ придаёт совершенствованию безопасности. Некоторые увидели в словах Путина "угрозу и готовность к новой агрессии".

20.02.2019
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Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Авангард РК
Кинжал ЗРК
МиГ-31
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