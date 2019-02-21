"Авангард" встает на боевое дежурство

А подплав готов к применению "Посейдонов"

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей ШОЙГУ дал "Военно-промышленному курьеру" комментарий о новейших системах вооружения, упомянутых в выступлении президента перед парламентом.

В Послании Федеральному Собранию Верховный Главнокомандующий отметил, что все перспективные системы вооружения, о которых он говорил год назад, сегодня уже существуют в железе. А отдельные, – и в эксплуатации. Всё это – абсолютная реальность. Самое главное достоинство новейших российских систем – недосягаемая эффективность.

При этом коллеги за рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы. И не только ПРО США.

А что касается реализации планов, то уже сегодня полным ходом идет подготовка инфраструктуры ракетного соединения в Оренбургской области к развертыванию первого полка с комплексом "Авангард". В декабре этого года полк встанет на боевое дежурство.

Успешно завершены морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Личный состав подводной лодки-носителя "Посейдонов" прошел обучение.

Экипажи МиГ-31, оснащенных гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", выполнили уже более 380 полетов на воздушное патрулирование над акваториями Черного и Каспийского морей.

Мы приступили к следующему этапу испытаний ракеты комплекса "Сармат".

Продолжается плановое перевооружение стратегических ядерных сил и сил общего назначения.

Главная цель этой работы – гарантированное обеспечение военной безопасности нашей страны без увеличения текущих объемов бюджетных расходов или втягивания в гонку вооружений.

Газета "Военно-промышленный курьер",