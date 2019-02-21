Идет подготовка к изготовлению опытной партии ракет "Сармат" - эксперт

Штаб космодрома Плесецк в гарнизоне Космических войск в поселке Мирном.

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - РФ вскоре приступит к изготовлению опытной партии межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", на космодроме Плесецк готовятся к проведению летных испытаний данной МБР, заявил старший научный сотрудник Военной академии РВСН имени Петра Великого генерал-майор запаса Олег Усатенко.

"Идет подготовка к изготовлению опытной партии ракет. Завершается дооборудование инфраструктуры экспериментальной базы на космодроме Плесецк для проведения государственных летных испытаний ракетного комплекса "Сармат"", - сказал О.Усатенко журналистам в среду.

Он отметил, что в 2018 году был успешно завершен цикл бросковых испытаний, в ходе которых выполнено более 50 задач.

"Подтверждена правильность принятых конструктивных решений, заложенных в разрабатываемый комплекс. К настоящему времени успешно завершены стендовые испытания ракетных двигателей. Проводится экспериментальная отработка боевой ступени разведения", - сказал О.Усатенко

Он отметил, что опыт промышленности позволит создать "Сармат" в сроки.

"При этом для снижения затрат на его развертывание предусматривается использование инфраструктуры уже существующих ракетных соединений", - сказал О.Усатенко.

"Таким образом, реализация намеченных планов по созданию ракетного комплекса "Сармат", способного преодолевать любые современные и перспективные системы ПРО, позволит придать существующей группировке РВСН новые возможности по ядерному сдерживанию в любых условиях развития военно-политической обстановки", - отметил О.Усатенко.