Идет подготовка к изготовлению опытной партии ракет "Сармат" - эксперт
Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - РФ вскоре приступит к изготовлению опытной партии межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", на космодроме Плесецк готовятся к проведению летных испытаний данной МБР, заявил старший научный сотрудник Военной академии РВСН имени Петра Великого генерал-майор запаса Олег Усатенко.
"Идет подготовка к изготовлению опытной партии ракет. Завершается дооборудование инфраструктуры экспериментальной базы на космодроме Плесецк для проведения государственных летных испытаний ракетного комплекса "Сармат"", - сказал О.Усатенко журналистам в среду.
Он отметил, что в 2018 году был успешно завершен цикл бросковых испытаний, в ходе которых выполнено более 50 задач.
"Подтверждена правильность принятых конструктивных решений, заложенных в разрабатываемый комплекс. К настоящему времени успешно завершены стендовые испытания ракетных двигателей. Проводится экспериментальная отработка боевой ступени разведения", - сказал О.Усатенко
Он отметил, что опыт промышленности позволит создать "Сармат" в сроки.
"При этом для снижения затрат на его развертывание предусматривается использование инфраструктуры уже существующих ракетных соединений", - сказал О.Усатенко.
"Таким образом, реализация намеченных планов по созданию ракетного комплекса "Сармат", способного преодолевать любые современные и перспективные системы ПРО, позволит придать существующей группировке РВСН новые возможности по ядерному сдерживанию в любых условиях развития военно-политической обстановки", - отметил О.Усатенко.
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются