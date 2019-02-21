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21.02.2019
Известия.ru

В Госдуме пожалели "подхрюкивающих американцам сателлитов"

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Председатель комиссии Госдумы по ОПК Владимир Гутенев выразил сожаление в беседе с "Известиями", что страны Восточной Европы, будучи зависимыми от Вашингтона государствами, стали фактически заложниками выхода Соединенных Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее, 20 февраля, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что если США разместят в Европе ракеты, нарушающие пункты Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), то Россия развернет виды вооружений, которые смогут поразить центры принятия решений.

Глава государства считает, что американцы сами нарушают договор, потом "ищут оправдания и назначают виновных". "А сателлиты им подхрюкивают по этому вопросу", — заключил Путин. По словам президента, в случае реальной угрозы подлетное время к Москве составит 10–12 минут. В таком случае Россия немедленно реализует зеркальные и асимметричные меры.

"Если США будут придерживаться ранее заявленных планов о том, что в Европе эти ракеты размещаться не будут, то для нас этот выход не будет представлять сверхбольшой угрозы. Я думаю, что ракетный потенциал по ракетам средней и меньшей дальности будет использоваться в основном на театре Юго-Восточной Азии", — сказал депутат Гутенев.

При этом он признал, что в последние годы дела США и НАТО в целом расходятся с их обещаниями. Он выразил солидарность с позицией президента, что если ракеты появятся в Европе в нарушение пунктов ДРСМД, то тогда Россия примет встречные меры, которые будут направлены не только против географических точек, где эти угрозы появятся по отношению к Москве, но и в первую очередь против тех точек, где принимаются решения по размещению ракет.

"Я считаю, что не страны Восточной Европы, которые, к сожалению, как очень зависимые, как сателлиты будут втягиваться в эту историю, — не они должны подвергаться в первую очередь угрозам парирования. В том числе и они, но в первую очередь это должны быть те, кто инициирует и принимает решения", — заключил парламентарий.

Со 2 февраля США приостановили выполнение обязательств по ДРСМД под предлогом невыполнения Россией пунктов документа и наличия ракеты 9М729, якобы нарушающей условия договора. Вашингтон оставил за собой право вернуться в сделку в течение полугода.

При этом в январе Минобороны РФ показывало иностранным военным атташе эту ракету. Тогда представители США и многих европейских стран не стали участвовать в брифинге.

В тот же день Москва также приостановила участие в ДРСМД, а 16 февраля приступила к разработке ракет наземного базирования средней дальности. Источники в дипломатических кругах утверждают, что Россия готова приветствовать новое всеобъемлющее соглашение, если к нему присоединятся все страны, имеющие ракеты средней и меньшей дальности.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

 

20.02.2019
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Россия
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9М729
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