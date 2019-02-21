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21.02.2019
ИноСМИ

Al-Alam (Иран): Россия предлагает миру практически невидимый танк

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Международная выставка вооружений IDEX-2019
Международная выставка вооружений IDEX-2019.
Источник изображения: © РИА Новости, Александр Мельников

Россия создала танк, полностью отвечающий требованиям войн будущего — Т-90М. Раньше она не раскрывала всех его секретов. Но очень скоро армии Ближнего Востока все-таки смогут принять на вооружение это оружие будущего. Российское правительство дало разрешение на экспортные поставки танка, поэтому Т-90М демонстрирует весь свой потенциал посетителям IDEX-2019 в Абу-Даби.

Вооруженные силы стран Ближнего Востока скоро примут на вооружение танки, способные вести бои, которые сегодня даже невозможно себе представить. Россия создала танк, полностью отвечающий требованиям войн будущего - Т-90М.

Танк Т-90 - самый продаваемый танк на рубеже XX-XXI веков. За последние 20 лет Россия экспортировала свыше 1500 единиц данной техники. Это говорит о высоких возможностях этой техники.

Система управления совершенно новым танком Т-90М позволяет координировать действия на поле боя с разведгруппами, беспилотниками, самолетами типа АВАКС и даже спутниками. Получаемая информация выводится на экран командирского компьютера, на основе которой в экстремальных условиях принимаются правильные решения.

Т-90М оснащен системой динамической защиты "Реликт", которая позволяет не только уничтожать противотанковые ракеты, но и бронебойные подкалиберные снаряды. Следует отметить, что лобовая броня способна выдержать попадание практически любого современного боеприпаса.

Радиолокационная заметность Т-90М в несколько раз меньше, чем у его базовой модели - Т-90. Таким образом, вы практически не сможете заметить его на поле боя.

Россия уже показывала миру Т-90М, но не раскрывала всех его секретов. Сегодня российское правительство дало разрешение на экспортные поставки танка, поэтому Т-90М демонстрирует весь свой потенциал посетителям IDEX-2019 в Абу-Даби.


Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

20.02.2019
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Оригинал публикации
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Страны
Иран
ОАЭ
Россия
Продукция
Реликт ДЗ
Т-90 "Владимир"
Проекты
БПЛА
ИТ
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