Видеоролик о полигонных испытаниях комплекса "Посейдон"

В связи с состоявшимся 20 февраля 2019 года очередным посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию, в котором, помимо прочего, снова упоминался подводный беспилотный стратегический комплекс "Посейдон" неограниченой дальности, Министерство обороны Российской Федерации оперативно распространило которокий видеосюжет о полигонных испытаниях "Посейдона".

Напомним, что о начале полигонных испытаний "Посейдона" было заявлено в июле 2018 года.

В военно-политической части президентского послания 20 февраля 2019 года было сказано:

Самым острым и обсуждаемым на сегодняшний день вопросом российско-американских отношений остаётся односторонний выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Поэтому вынужден, просто вынужден остановиться на этом чуть подробнее. Да, действительно, с момента заключения этого Договора в 1987 году произошли серьёзные изменения в мире. Многие страны развивали и продолжают развивать данный вид вооружения, а Россия и США - нет, мы сами себя добровольно в этом ограничиваем. Такое положение дел, конечно же, может вызывать вопросы, понятно. Так нужно было нашим американским партнёрам так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес России для обоснования своего одностороннего выхода из Договора. Сделали бы лучше, как в 2002 году, из ПРО вышли, всё, в открытую, по-честному. Хорошо это или плохо - другой вопрос. Я считаю, что плохо. Но сделали так, и всё. И здесь надо было так поступить, именно по-честному. Как они действуют на самом деле? Сами всё нарушают, а потом ищут оправдание и назначают виновных. Но ещё и своих сателлитов мобилизуют: они так аккуратненько, но всё-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу. Сперва начали разработку и применение ракет средней дальности, присвоив им для отвода глаз наименование "ракеты-мишени" для целей ПРО. Затем приступили к развёртыванию в Европе универсальных пусковых установок Mk-41, которые позволяют осуществить боевое применение крылатых ракет средней дальности "Томагавк".

Я говорю об этом только потому и трачу своё и ваше время, что мы вынуждены отвечать на те обвинения, которые слышим в наш адрес. Но, сделав всё это, о чём я сейчас сказал, США откровенно пренебрегли, демонстративно проигнорировали совокупность положений, предусмотренных статьями 4 и 6 Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В частности, согласно пункту 1 статьи 4 Договора (я цитирую), "каждая из сторон ликвидирует свои ракеты средней дальности и пусковые установки таких ракет, чтобы ни у одной из сторон не имелось таких ракет и таких пусковых установок". В статье 6, пункт 1 говорится (зачитываю дословно): "По вступлении в силу настоящего Договора и в дальнейшем ни одна из сторон не производит никаких ракет средней дальности, не проводит лётных испытаний таких ракет и не производит никаких ступеней для таких ракет и никаких пусковых установок таких ракет". Конец цитаты.

Запуская ракеты-мишени средней дальности и размещая в Румынии и Польше пусковые установки, пригодные для применения крылатых ракет "Томагавк", США эти требования договора прямо и грубо нарушили. Ну, сделали же это уже давно. В Румынии уже стоят эти пусковые установки, и ничего, вроде как ничего и не происходит. Странно прям. Для нас ничего странного нет, но люди-то должны это видеть и понимать.

Как мы оцениваем в этой связи ситуацию. Я уже говорил и хочу повторить: Россия не намерена - это очень важно, я повторяю это специально - Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Если же они действительно будут произведены и поставлены на европейский континент, а США такие планы имеют, во всяком случае, мы не слышали обратных заявлений, то это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности, создаст для России серьёзные угрозы, ведь у некоторых классов этих ракет подлётное время до Москвы может составить до 10-12 минут. Это и есть очень серьёзная угроза для нас. В таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены предусмотреть зеркальные и асимметричные действия. Что это значит.

Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чём не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чём здесь идёт речь. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов.

Что в этой связи важно, и здесь много новизны. По своим тактико-техническим данным, в том числе по подлётному времени до указанных центров управления, эти вооружения будут вполне соответствовать тем угрозам, которые направлены против России.

Знаем, как это сделать и реализуем эти планы немедленно, как только соответствующие угрозы для нас станут реальными. Не думаю, что международная обстановка сегодня такова, что требует дополнительного и безответственного обострения. Мы этого не хотим.

Что здесь хочу добавить? Американские коллеги уже пытались получить абсолютное военное превосходство с помощью глобальной ПРО. Нужно оставить подобные иллюзии. Ответ с нашей стороны всегда будет действенным и эффективным.

Работа по перспективным образцам и системам вооружений, о которых говорил в Послании прошлого года, продолжается - ритмично, без сбоев по плану. Началось серийное производство комплекса "Авангард", о котором сегодня уже упоминал. В этом году, как и планировалось, им будет оснащён первый полк РВСН. Проводится и цикл испытаний тяжёлой, беспрецедентной по мощности межконтинентальной ракеты "Сармат". Лазерные установки "Пересвет" и авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" в режиме опытно-боевого дежурства подтвердили свои уникальные характеристики, личный состав получил опыт их эксплуатации. В декабре этого года все поставленные в Вооружённые Силы "Пересветы" заступят на боевое дежурство. Продолжится и работа по расширению инфраструктуры базирования самолётов МиГ-31, оснащённых ракетами "Кинжал". Успешно проходит испытания крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник", а также подводный неограниченной дальности беспилотный аппарат "Посейдон".

В этой связи хочу сделать одно важное замечание. Ранее об этом не говорилось, но сегодня можно сказать: уже весной этого года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка - носитель этого беспилотного комплекса. Работа идёт по плану.

Сегодня считаю возможным также официально проинформировать вас и ещё об одной перспективной новинке. Помните, в прошлый раз я говорил: есть ещё что сказать, пока рановато. Вот потихонечку так будем рассказывать, что у нас там в загашнике. Так вот ещё об одной перспективной новинке, работа над которой идёт успешно и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно, хочу сказать о гиперзвуковой ракете "Циркон" со скоростью полёта около девяти махов, дальностью более тысячи километров, способной поражать как морские, так и наземные цели. Её применение предусмотрено с морских носителей, серийных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведённых и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия "Калибр". То есть всё это будет для нас незатратно.

В этой связи хочу подчеркнуть, что для защиты национальных интересов России на два-три года ранее сроков, установленных госпрограммой вооружения, Военно-Морскому Флоту России будут переданы семь новых многоцелевых подводных лодок, в ближайшее время будет заложено пять надводных кораблей дальней морской зоны, ещё 16 кораблей такого класса будут введены в состав ВМФ до 2027 года.

Завершая тему одностороннего выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, хотел бы сказать следующее. В последние годы США проводят на российском направлении политику, которую вряд ли можно назвать дружественной. Законные интересы России игнорируются, постоянно организуются разного рода антироссийские акции, абсолютно не спровоцировано, хочу это подчеркнуть, не спровоцировано с нашей стороны, вводятся всё новые и новые незаконные с точки зрения международного права санкции. Практически полностью и в одностороннем порядке демонтируется сложившаяся за последние десятилетия договорно-правовая база международной безопасности, и при этом Россию же называют чуть ли не главной угрозой для США.

Скажу прямо: это неправда. Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения с США. Россия никому не угрожает, а все наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит, оборонительный характер. Мы не заинтересованы в конфронтации и не хотим её, тем более с такой глобальной державой, как Соединённые Штаты Америки. Но, похоже, наши партнёры не замечают, как и какими темпами меняется мир, куда он движется. Они продолжают свою разрушительную и явно ошибочную политику. Вряд ли это соответствует интересам самих США. Но это не нам решать.

Мы видим, что имеем дело с деятельными, очень талантливыми людьми, однако среди правящего класса много и таких, кто излишне увлечён идеей своей исключительности и своего превосходства над всем остальным миром. Разумеется, их право думать так, как они хотят. Но считать-то они умеют? Умеют наверняка. Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом: пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьёзные угрозы для нашей страны и, разумеется, приведут к ответным действиям со стороны России, безопасность которой будет надёжно и безусловно обеспечена.

Кстати, уже говорил и хочу повторить: мы готовы к переговорам по разоруженческой тематике, но стучаться в закрытую дверь больше не будем. Подождём, пока и наши партнёры созреют, осознают необходимость равноправного диалога по этой теме.

Мы продолжим развивать наши Вооружённые Силы, повышать интенсивность и качество боевой подготовки, в том числе с учётом опыта антитеррористической операции в Сирии. А его получили практически все командиры крупных соединений Сухопутных войск, силы специальных операций и военной полиции в части обеспечения, экипажи боевых кораблей, армейской, оперативно-тактической, стратегической и военно-транспортной авиации.

Хочу вновь подчеркнуть: для устойчивого и долгосрочного развития нам нужен мир. И вся работа по повышению обороноспособности имеет только одну цель: она направлена на обеспечение безопасности страны и наших граждан, чтобы никто не только не мог помыслить об агрессии против России, но даже о том, чтобы попытаться использовать методы силового давления в отношении нашей страны.