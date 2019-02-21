Путин потребовал использовать наработки ВПК в гражданской сфере

Кроме того, президент отметил, что "глобальная конкуренция все больше смещается в область науки, технологий, образования"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым использовать в гражданской сфере компетенции и материалы, созданные при разработке новых вооружений.

"Еще недавно казалось невероятным, что Россия сможет совершить не просто прорыв, а высокотехнологичный прорыв в оборонной сфере. Это было трудно, сложно, многое приходилось восстанавливать или создавать буквально с нуля, идти действительно непроторенной дорогой, находить смелые и уникальные решения", - признался глава государства, выступая с посланием Федеральному собранию. Он подчеркнул, что эти задачи выполнили "наши инженеры, рабочие, ученые, в том числе совсем молодые люди, которые выросли на этих проектах".

"Знаю все детали этой масштабной работы, и у меня есть все основания сказать, что создание, например, стратегического гиперзвукового планирующего крылатого блока системы "Авангард" соразмерно по своему значению запуску первого искусственного спутника Земли", - заявил Путин. Он уточнил, что данная работа столь масштабна "и с точки зрения повышения обороноспособности, и по своему влиянию на укрепление потенциала нашей науки, на формирование уникальных технологических заделов".

По оценке главы государства, "глобальная конкуренция все больше смещается в область науки, технологий, образования". "В свое время атомный оборонный проект дал стране атомную энергетику. Создание ракетного щита, которое началось в том числе и с запуска первого искусственного спутника Земли, позволило начать мирное освоение космоса", - напомнил российский лидер. Он убежден: "Сегодня те кадры, знания, компетенции, материалы, которые мы получили при разработке оружия нового поколения, нужно столь же результативно использовать в интересах гражданских сфер".