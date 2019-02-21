Войти
21.02.2019
Военное обозрение

Индийская 155-мм буксируемая гаубица FH-77B "Дхануш" пошла в серию

316
0
0

Министерство обороны Индии наконец-то дало "зеленый свет" на производство 155-мм буксируемой гаубицы FH-77B "Дхануш" (Dhanush). Как передает "Warspot" со ссылкой на портал indiatimes.com, компания Ordnance Factories Board (OFB) начала серийное производство данных артиллерийских орудий.

Источник изображения: indiatoday.in

Как пишет издание, компания OFB получила разрешение на производство 114 гаубиц FH-77B "Дхануш" (Dhanush) 19 февраля 2019 года, хотя история с приобретением этих гаубиц индийской армией тянется уже не первое десятилетие.

Индийское управление оружейных заводов OFB получило технологию производства орудий в рамках подписанного в 1987 году контракта с компанией Bofors на закупку 410 ед. 155-мм гаубиц FH-77B с длиной ствола 39-калибров и поставку боеприпасов для них. Из-за коррупционного скандала исполнение контракта отложили на 25 лет. Производство возобновилось только в 2012 году, когда были изготовлены опытные образцы модернизированной 155-мм буксируемой гаубицы с увеличенной длиной ствола 45 калибров.

В 2015 году Министерство обороны Индии заказало 114 буксируемых гаубиц Dhanush, которые должны были быть поставлены армии в течении трех лет. Однако об окончании испытаний модифицированной 155-мм буксируемой гаубицы FH-77B "Дхануш" было объявлено только в середине июня 2018 года.

Dhanush – самоходно-буксируемая гаубица калибра 155 мм, способная самостоятельно передвигаться со скоростью 5 км/ч. Удлинение ствола до 45 калибров и другие доработки увеличили дальность огня до 38 км (у Bofors FH-77 — 29 км). Гаубица оснащается автоматом заряжания, позволяющим выпустить 3 снаряда за 15 секунд или 15 – за 3 минуты.

Ранее сообщалось, что индийская армия начнет приобретать гаубицы мелкими партиями. После поставки первых 6 гаубиц, армия закупит еще 12, а если опыт эксплуатации в войсках признают положительным, то СВ Индии закупят все 114 орудий.

20.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Похожие новости
15.11.2018
Первый индийский Rаfale в воздухе
02.12.2015
СМИ: Минобороны РФ не увеличит бюджет-2016, несмотря на операцию в САР
28.03.2013
Спущен на воду третий противолодочный корвет Kiltan для ВМС Индии
12.11.2010
ВМС Индии перестанут импортировать корабли
27.11.2007
Командование ВМС Индии заинтересовано в развитии национальной судостроительной промышленности
19.11.2007
Компания "Рейтеон" подписала соглашения о сотрудничестве с четырьмя индийскими предприятиями ОПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.02 09:33
  • 91
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 21.02 08:44
  • 1
В ФСВТС подтвердили информацию о планах Индии по покупке МиГ-29
  • 21.02 08:41
  • 2
Концепт китайского высокоскоростного поезда для России
  • 21.02 08:40
  • 1
Сергей Шойгу: новое российское оружие позволит гарантировать безопасность страны без увеличения расходов
  • 21.02 08:11
  • 10
"Крылатая пехота" становится мобильнее
  • 21.02 07:27
  • 1
В НАТО назвали неприемлемыми угрозы России в адрес союзников
  • 21.02 07:19
  • 18
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 21.02 07:09
  • 2
Флот получит на два-три года ранее сроков, установленных ГПВ, семь многоцелевых подводных лодок
  • 21.02 06:39
  • 86
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 21.02 05:34
  • 28
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 21.02 05:03
  • 27
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 20.02 23:30
  • 2
Гид по самым секретным подводным роботам России
  • 20.02 22:27
  • 3
Секретные базы ПРО на Тайване разглядели со спутников
  • 20.02 21:50
  • 1
Уточненный перечень контрактов, заключенных ВС ОАЭ в первый день IDEX 2019 и NAVDEX 2019 с зарубежными поставщиками
  • 20.02 20:07
  • 184
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России