Индийская 155-мм буксируемая гаубица FH-77B "Дхануш" пошла в серию

Министерство обороны Индии наконец-то дало "зеленый свет" на производство 155-мм буксируемой гаубицы FH-77B "Дхануш" (Dhanush). Как передает "Warspot" со ссылкой на портал indiatimes.com, компания Ordnance Factories Board (OFB) начала серийное производство данных артиллерийских орудий.

Источник изображения: indiatoday.in

Как пишет издание, компания OFB получила разрешение на производство 114 гаубиц FH-77B "Дхануш" (Dhanush) 19 февраля 2019 года, хотя история с приобретением этих гаубиц индийской армией тянется уже не первое десятилетие.

Индийское управление оружейных заводов OFB получило технологию производства орудий в рамках подписанного в 1987 году контракта с компанией Bofors на закупку 410 ед. 155-мм гаубиц FH-77B с длиной ствола 39-калибров и поставку боеприпасов для них. Из-за коррупционного скандала исполнение контракта отложили на 25 лет. Производство возобновилось только в 2012 году, когда были изготовлены опытные образцы модернизированной 155-мм буксируемой гаубицы с увеличенной длиной ствола 45 калибров.

В 2015 году Министерство обороны Индии заказало 114 буксируемых гаубиц Dhanush, которые должны были быть поставлены армии в течении трех лет. Однако об окончании испытаний модифицированной 155-мм буксируемой гаубицы FH-77B "Дхануш" было объявлено только в середине июня 2018 года.

Dhanush – самоходно-буксируемая гаубица калибра 155 мм, способная самостоятельно передвигаться со скоростью 5 км/ч. Удлинение ствола до 45 калибров и другие доработки увеличили дальность огня до 38 км (у Bofors FH-77 — 29 км). Гаубица оснащается автоматом заряжания, позволяющим выпустить 3 снаряда за 15 секунд или 15 – за 3 минуты.

Ранее сообщалось, что индийская армия начнет приобретать гаубицы мелкими партиями. После поставки первых 6 гаубиц, армия закупит еще 12, а если опыт эксплуатации в войсках признают положительным, то СВ Индии закупят все 114 орудий.