Войти
21.02.2019
РИА Новости

Эксперт заявил о скором переходе к финальному этапу испытаний "Посейдона"

357
0
+1
Океанская многоцелевая система "Посейдон"
Океанская многоцелевая система "Посейдон".
Источник изображения: © Минобороны РФ

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Успешные стендовые испытания "Посейдона" позволяют перейти к следующему этапу – совместным испытаниям вместе с АПЛ, сообщил журналистам в среду контр-адмирал в отставке Герой России Всеволод Хмыров.

"Следует отметить абсолютно грамотную последовательность успешной отработки системы. Это проведение полного цикла стендовых испытаний, включая испытания уникальной ядерной силовой установки. После этого всесторонние морские полигонные испытания... Все это позволяет в короткие сроки приступить к полноценному завершающему этапу – испытаниям подводного беспилотного аппарата вместе с его носителем", - сказал Хмыров.

20.02.2019
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
05.07.2013
Тегеранский пасьянс
24.09.2012
В РВСН завершилось перевооружение Тейковского соединения на ракетные комплексы 5-го поколения «Тополь-М» и «Ярс»
22.12.2011
Выполнение военных заказов 2012 года пойдет по новым правилам
05.04.2011
Менеджмент четвертого поколения
31.03.2010
Грядет демилитаризация всей страны
06.04.2009
ГЛАВЫ НАТО ОБСУДЯТ НА САММИТЕ НОВУЮ СТРАТЕГИЮ И СОТРУДНИЧЕСТВО С РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.02 09:33
  • 91
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 21.02 08:44
  • 1
В ФСВТС подтвердили информацию о планах Индии по покупке МиГ-29
  • 21.02 08:41
  • 2
Концепт китайского высокоскоростного поезда для России
  • 21.02 08:40
  • 1
Сергей Шойгу: новое российское оружие позволит гарантировать безопасность страны без увеличения расходов
  • 21.02 08:11
  • 10
"Крылатая пехота" становится мобильнее
  • 21.02 07:27
  • 1
В НАТО назвали неприемлемыми угрозы России в адрес союзников
  • 21.02 07:19
  • 18
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 21.02 07:09
  • 2
Флот получит на два-три года ранее сроков, установленных ГПВ, семь многоцелевых подводных лодок
  • 21.02 06:39
  • 86
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 21.02 05:34
  • 28
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 21.02 05:03
  • 27
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 20.02 23:30
  • 2
Гид по самым секретным подводным роботам России
  • 20.02 22:27
  • 3
Секретные базы ПРО на Тайване разглядели со спутников
  • 20.02 21:50
  • 1
Уточненный перечень контрактов, заключенных ВС ОАЭ в первый день IDEX 2019 и NAVDEX 2019 с зарубежными поставщиками
  • 20.02 20:07
  • 184
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России