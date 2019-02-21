Эксперт заявил о скором переходе к финальному этапу испытаний "Посейдона"
Океанская многоцелевая система "Посейдон".
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Успешные стендовые испытания "Посейдона" позволяют перейти к следующему этапу – совместным испытаниям вместе с АПЛ, сообщил журналистам в среду контр-адмирал в отставке Герой России Всеволод Хмыров.
"Следует отметить абсолютно грамотную последовательность успешной отработки системы. Это проведение полного цикла стендовых испытаний, включая испытания уникальной ядерной силовой установки. После этого всесторонние морские полигонные испытания... Все это позволяет в короткие сроки приступить к полноценному завершающему этапу – испытаниям подводного беспилотного аппарата вместе с его носителем", - сказал Хмыров.
20.02.2019
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