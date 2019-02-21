Строительство боевых стартовых позиций для комплекса "Авангард" уже началось

К настоящему времени завершена геодезическая подготовка позиционного района

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Строительство боевых стартовых позиций для ракетного комплекса "Авангард" уже началось. Об этом в среду сообщил ведущий научный сотрудник Военной академии РВСН имени Петра Великого генерал-лейтенанта запаса Владимир Захаров.

"В Домбаровском соединении РВСН выполняются мероприятия по подготовке инфраструктуры для развертывания этого ракетного комплекса ["Авангард"]. К настоящему времени завершена геодезическая подготовка позиционного района. Идет строительство боевых стартовых позиций, обеспечивающих эксплуатацию и боевое применение комплекса", - сказал Захаров.

Он также добавил, что организована подготовка личного состава, вооружения, военной и специальной техники для работы с комплексом. Это позволит поставить первый полк "Авангарда" на боевое дежурство уже в 2019 году. "Таким образом, уже в этом году в группировке РВСН появится ракетный комплекс, оснащенный планирующим крылатым блоком, способным поражать цель с гиперзвуковой скоростью не по баллистике, а по траектории, проходящей в плотных слоях атмосферы", - подчеркнул Захаров.

Ранее в среду министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что полк с ракетным комплексом "Авангард" встанет на боевое дежурство уже в декабре этого года.

О разработке в России новейших образцов вооружения рассказал в послании к Федеральному собранию президент РФ в прошлом году. В этом году он продолжил тему и рассказал, что лазерные комплексы "Пересвет", проходящие эксплуатацию в войсках, встанут на дежурство в декабре этого года; атомная подлодка-носитель для "Посейдонов" будет спущена на воду этой весной, началось серийное производство комплекса "Авангард".

Глава государства также сообщил об успешном ходе испытаний межконтинентальной ракеты "Сармат" и крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник". По словам Путина, перевооружение и испытание нового оружия идут "ритмично, без сбоев, по плану".