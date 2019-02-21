Эксперт считает, что "Посейдон" обесценит создаваемую США глобальную систему ПРО
Морская система "Посейдон".
Источник изображения: © Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров отметил, что морские беспилотники будет сложно обнаружить и перехватить
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Морская система "Посейдон" обесценит усилия США по созданию глобальной противоракетной обороны и ее морской компоненты.
Об этом в среду сообщил журналистам контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров.
"Посейдон" позволит "обесценить" все усилия США по созданию глобальной системы противоракетной обороны и прежде всего морской ее компоненты", - сказал он.
Хмыров также отметил, что морские беспилотники будет очень сложно обнаружить и тем более перехватить системам противника.
20.02.2019
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Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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