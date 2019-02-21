Войти
21.02.2019
ТАСС

Эксперт считает, что "Посейдон" обесценит создаваемую США глобальную систему ПРО

354
0
0
Морская система "Посейдон"
Морская система "Посейдон".
Источник изображения: © Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров отметил, что морские беспилотники будет сложно обнаружить и перехватить

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Морская система "Посейдон" обесценит усилия США по созданию глобальной противоракетной обороны и ее морской компоненты.

Об этом в среду сообщил журналистам контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров.

"Посейдон" позволит "обесценить" все усилия США по созданию глобальной системы противоракетной обороны и прежде всего морской ее компоненты", - сказал он.

Хмыров также отметил, что морские беспилотники будет очень сложно обнаружить и тем более перехватить системам противника.

20.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Проекты
БПЛА
Похожие новости
31.10.2018
Беспилотники на высшем уровне
26.10.2018
Минобороны РФ: Самолёт США координировал атаку дронов на "Хмеймим"
28.04.2018
Новые российские ядерные торпеды могут накрыть американские города гигантской радиоактивной волной
24.02.2009
Aero India 2009
12.02.2009
Ответы руководителя ОАО "ОАК" на вопросы индийских журналистов накануне AeroIndia’2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.02 09:33
  • 91
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 21.02 08:44
  • 1
В ФСВТС подтвердили информацию о планах Индии по покупке МиГ-29
  • 21.02 08:41
  • 2
Концепт китайского высокоскоростного поезда для России
  • 21.02 08:40
  • 1
Сергей Шойгу: новое российское оружие позволит гарантировать безопасность страны без увеличения расходов
  • 21.02 08:11
  • 10
"Крылатая пехота" становится мобильнее
  • 21.02 07:27
  • 1
В НАТО назвали неприемлемыми угрозы России в адрес союзников
  • 21.02 07:19
  • 18
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 21.02 07:09
  • 2
Флот получит на два-три года ранее сроков, установленных ГПВ, семь многоцелевых подводных лодок
  • 21.02 06:39
  • 86
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 21.02 05:34
  • 28
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 21.02 05:03
  • 27
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 20.02 23:30
  • 2
Гид по самым секретным подводным роботам России
  • 20.02 22:27
  • 3
Секретные базы ПРО на Тайване разглядели со спутников
  • 20.02 21:50
  • 1
Уточненный перечень контрактов, заключенных ВС ОАЭ в первый день IDEX 2019 и NAVDEX 2019 с зарубежными поставщиками
  • 20.02 20:07
  • 184
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России