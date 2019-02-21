Войти
21.02.2019
ТАСС

Минобороны создало инфраструктуру для постановки на боевое дежурство комплекса "Пересвет"

324
0
+1
Лазерный комплекс "Пересвет"
Лазерный комплекс "Пересвет".
Источник изображения: rg.ru

В ведомстве подчеркнули, что личный состав подразделений, оснащаемых лазерным комплексом, прошел переподготовку

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Минобороны подготовило всю необходимую инфраструктуру для постановки на боевое дежурство лазерного комплекса "Пересвет". Об этом в среду сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Президент РФ Владимир Путин 20 февраля сообщил, что лазерные комплексы "Пересвет" встанут на боевое дежурство в декабре этого года.

"Для подготовки к заступлению комплексов "Пересвет" на боевое дежурство в течение 2018 года была подготовлена необходимая инфраструктура, возведены специальные сооружения под размещаемую технику и дежурные смены", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что личный состав подразделений, оснащаемых лазерным комплексом "Пересвет", прошел переподготовку и в настоящее время совершенствует свои профессиональные знания, навыки и умения на занятиях по специальной, технической и тактической подготовке в местах постоянной дислокации.

Все поступившие в войска лазерные комплексы "Пересвет" развернуты в установленных местах дислокации, и с 1 декабря 2018 года лазерные комплексы "Пересвет" несут опытно-боевое дежурство. "Лазерные комплексы "Пересвет" являются качественно новым, наукоемким образцом современного вооружения", - добавили в военном ведомстве.

20.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Пересвет
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
21.02.2019
Строительство боевых стартовых позиций для комплекса "Авангард" уже началось
29.12.2018
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
26.10.2018
США обвинили Россию в размещении боевого лазера в космосе
22.10.2018
Боевой лазер "Пересвет" мог бы бороться c беспилотниками
20.07.2018
Минобороны рассказало подробности о секретном оружии нового поколения
07.05.2018
Лазерный комплекс "Пересвет" могут показать на параде Победы в Москве в ближайшие 2-3 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.02 09:33
  • 91
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 21.02 08:44
  • 1
В ФСВТС подтвердили информацию о планах Индии по покупке МиГ-29
  • 21.02 08:41
  • 2
Концепт китайского высокоскоростного поезда для России
  • 21.02 08:40
  • 1
Сергей Шойгу: новое российское оружие позволит гарантировать безопасность страны без увеличения расходов
  • 21.02 08:11
  • 10
"Крылатая пехота" становится мобильнее
  • 21.02 07:27
  • 1
В НАТО назвали неприемлемыми угрозы России в адрес союзников
  • 21.02 07:19
  • 18
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 21.02 07:09
  • 2
Флот получит на два-три года ранее сроков, установленных ГПВ, семь многоцелевых подводных лодок
  • 21.02 06:39
  • 86
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 21.02 05:34
  • 28
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 21.02 05:03
  • 27
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 20.02 23:30
  • 2
Гид по самым секретным подводным роботам России
  • 20.02 22:27
  • 3
Секретные базы ПРО на Тайване разглядели со спутников
  • 20.02 21:50
  • 1
Уточненный перечень контрактов, заключенных ВС ОАЭ в первый день IDEX 2019 и NAVDEX 2019 с зарубежными поставщиками
  • 20.02 20:07
  • 184
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России