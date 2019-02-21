Минобороны создало инфраструктуру для постановки на боевое дежурство комплекса "Пересвет"

В ведомстве подчеркнули, что личный состав подразделений, оснащаемых лазерным комплексом, прошел переподготовку

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Минобороны подготовило всю необходимую инфраструктуру для постановки на боевое дежурство лазерного комплекса "Пересвет". Об этом в среду сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Президент РФ Владимир Путин 20 февраля сообщил, что лазерные комплексы "Пересвет" встанут на боевое дежурство в декабре этого года.

"Для подготовки к заступлению комплексов "Пересвет" на боевое дежурство в течение 2018 года была подготовлена необходимая инфраструктура, возведены специальные сооружения под размещаемую технику и дежурные смены", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что личный состав подразделений, оснащаемых лазерным комплексом "Пересвет", прошел переподготовку и в настоящее время совершенствует свои профессиональные знания, навыки и умения на занятиях по специальной, технической и тактической подготовке в местах постоянной дислокации.

Все поступившие в войска лазерные комплексы "Пересвет" развернуты в установленных местах дислокации, и с 1 декабря 2018 года лазерные комплексы "Пересвет" несут опытно-боевое дежурство. "Лазерные комплексы "Пересвет" являются качественно новым, наукоемким образцом современного вооружения", - добавили в военном ведомстве.