Минобороны: лазерные комплексы "Пересвет" развернули в местах дислокации

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Все поступившие в войска лазерные комплексы "Пересвет" развернуты в местах дислокации, сообщили в Минобороны России.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собрания в среду заявил, что работа по перспективным образцам и системам вооружений, о которых он говорил в послании в 2018 году, "продолжается ритмично, без сбоев, по плану". Президент упомянул ракетный комплекс "Авангард", межконтинентальную ракету "Сармат", лазерную установку "Пересвет", подводный беспилотник "Посейдон" и авиационный комплекс с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

"Все поступившие в войска лазерные комплексы "Пересвет" развернуты в установленных местах дислокации. Лазерные комплексы "Пересвет" являются качественно новым, наукоемким образцом современного вооружения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что подразделения, оснащаемые "Пересветом", прошли переподготовку, а сейчас совершенствуют профессиональные навыки на занятиях в местах постоянной дислокации.