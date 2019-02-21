Предприятия готовятся к изготовлению опытной партии ракет "Сармат"

Генерал-майор РВСН в запасе Олег Усатенко сообщил, что инженерно-технический персонал прошел обучение и подготовлен к началу эксплуатации оборудования

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российские предприятия провели необходимое переоснащение производственной базы и готовятся к выпуску опытной партии ракет "Сармат". Об этом журналистам сообщил в среду старший научный сотрудник Военной академии РВСН имени Петра Великого генерал-майор РВСН в запасе Олег Усатенко.

"Инженерно-технический персонал прошел обучение и подготовлен к началу эксплуатации высокотехнологичного оборудования. Идет подготовка к изготовлению опытной партии ракет", - сказал он.

Генерал также подчеркнул, что создание ракетного комплекса "Сармат" придаст современной группировке РВСН новый потенциал по ядерному сдерживанию при любой внешнеполитической обстановке.

РС-28 "Сармат" - российский перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Разрабатывается с 2000-х годов специалистами АО "Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева" (Миасс, Челябинская область) в качестве замены комплекса Р-36М2 "Воевода". Масса - около 200 тонн, забрасываемый вес - около 10 тонн. Комплекс способен преодолевать любые современные и перспективные системы ПРО.