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21.02.2019
ТАСС

В Минобороны сообщили об успешных испытаниях ракеты "Кинжал" в сложных метеоусловиях

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Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с ракетой "Кинжал"
Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с ракетой "Кинжал".
Источник изображения: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС, архив

В ведомстве отметили, что ракеты поразили мишени размером с легковой автомобиль на дальности 1 тыс. км

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Ракеты "Кинжал" прошли успешные испытания в сложных метеоусловиях, поразив мишени размером с легковой автомобиль на дальности 1 тыс. км. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.

"В течение 2018 года для подтверждения точностных характеристик были выполнены практические пуски ракет в сложных метеорологических условиях по целям, расположенным на разных полигонах. Ракеты, пролетев более 1 тыс. километров, поразили все цели, имевшие размер, сравнимый с легковым автомобилем", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве рассказали, что авиационная эскадрилья, оснащенная гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал", несет опытно-боевое дежурство в Южном военном округе с 1 декабря 2017 года.

"С апреля 2018 года самолеты МиГ-31 комплекса "Кинжал" осуществляют регулярные полеты над акваториями Черного и Каспийского морей. В ходе проводимых мероприятий личный состав закрепил навыки, необходимые для успешного выполнения поставленных задач, в том числе с оперативных аэродромов. Отрабатываются задачи по дозаправке топливом в воздухе, что дает возможность увеличить дальность их применения почти в два раза", - сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, также в 2018 году экипажи МиГ-31 комплекса "Кинжал" успешно отработали практические действия по поражению наземных и морских целей совместно с дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и под прикрытием истребительной авиации.

"Все поставленные учебно-боевые задачи были выполнены с высоким качеством и в установленные сроки, а летный состав получил необходимые навыки совместных действий. В 2019 году полеты для тренировки летного состава, а также совершенствования приемов и способов применения комплекса "Кинжал" в различных условиях обстановки будут продолжены", - добавили в министерстве.

20.02.2019
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