В РВСН заявили о завершении цикла бросковых испытаний комплекса "Сармат"

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В 2018 году успешно завершился цикл бросковых испытаний российского ракетного комплекса "Сармат", подтверждена правильность конструктивных решений, сообщил журналистам старший научный сотрудник Военной академии РВСН имени Петра Великого, генерал-майор запаса, кандидат военных наук Олег Усатенко.

Он отметил, что создание ракетного комплекса "Сармат" является одной из основных задач развития наземных стратегических ядерных сил в рамках государственной программы вооружения на 2018-2027 годы.

"В прошлом году успешно завершен цикл бросковых испытаний, в ходе которых выполнено более 50 задач. Подтверждена правильность принятых конструктивных решений, заложенных в разрабатываемый комплекс", - сказал Усатенко.