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21.02.2019
РИА Новости

В РВСН заявили о завершении цикла бросковых испытаний комплекса "Сармат"

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Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк"
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В 2018 году успешно завершился цикл бросковых испытаний российского ракетного комплекса "Сармат", подтверждена правильность конструктивных решений, сообщил журналистам старший научный сотрудник Военной академии РВСН имени Петра Великого, генерал-майор запаса, кандидат военных наук Олег Усатенко.

Он отметил, что создание ракетного комплекса "Сармат" является одной из основных задач развития наземных стратегических ядерных сил в рамках государственной программы вооружения на 2018-2027 годы.

"В прошлом году успешно завершен цикл бросковых испытаний, в ходе которых выполнено более 50 задач. Подтверждена правильность принятых конструктивных решений, заложенных в разрабатываемый комплекс", - сказал Усатенко.

20.02.2019
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Пётр Великий
Сармат МБР
Проекты
Ядерный щит
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