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21.02.2019
Военное обозрение

Литва вооружилась американскими противотанковыми комплексами Javelin

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Министерство обороны Литвы получило на вооружение американские противотанковые комплексы Javelin. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу литовского военного ведомства.

Источник изображения: https://www.obozrevatel.com/

Как сообщили в литовском Минобороны, покупка американских противотанковых комплексов Javelin обошлась правительству республики в 20 миллионов долларов (более 17,6 миллиона евро). При этом украинские СМИ утверждают, что четверть суммы выделили США. Отсутствует информация о количестве поставленных комплексов, а также их комплектации. Как заявляется, новое вооружение укрепит обороноспособность страны.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис по данному поводу заявил, что "приобретенная у США противотанковая система Javelin вносит значительный вклад в долгосрочное улучшение боевых возможностей Вооруженных сил Литвы и в усиление сдерживающего эффекта".

О планах по приобретению в США противотанковых комплексов Javelin в Минобороны Литвы заявили еще в 2016 году. При этом утверждалось, что на закупку комплексов и сопутствующего снаряжения к ним будет потрачено не более 8 млн. долларов.

20.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Литва
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
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