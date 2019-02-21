Литва вооружилась американскими противотанковыми комплексами Javelin

Министерство обороны Литвы получило на вооружение американские противотанковые комплексы Javelin. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу литовского военного ведомства.

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Как сообщили в литовском Минобороны, покупка американских противотанковых комплексов Javelin обошлась правительству республики в 20 миллионов долларов (более 17,6 миллиона евро). При этом украинские СМИ утверждают, что четверть суммы выделили США. Отсутствует информация о количестве поставленных комплексов, а также их комплектации. Как заявляется, новое вооружение укрепит обороноспособность страны.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис по данному поводу заявил, что "приобретенная у США противотанковая система Javelin вносит значительный вклад в долгосрочное улучшение боевых возможностей Вооруженных сил Литвы и в усиление сдерживающего эффекта".

О планах по приобретению в США противотанковых комплексов Javelin в Минобороны Литвы заявили еще в 2016 году. При этом утверждалось, что на закупку комплексов и сопутствующего снаряжения к ним будет потрачено не более 8 млн. долларов.