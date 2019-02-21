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21.02.2019
РИА Новости

В РВСН рассказали о строительстве стартовых позиций для ракеты "Авангард"

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Строительство боевых стартовых позиций для ракеты "Авангард" идёт в Домбаровском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Оренбургской области, заявил журналистам ведущий научный сотрудник Военной академии РВСН Владимир Захаров.

Президент России Владимир Путин в среду в послании к Федеральному собранию заявил, что создание комплекса "Авангард" соразмерно запуску первого искусственного спутника Земли "с точки зрения повышения обороноспособности и безопасности страны". Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, "полным ходом идет подготовка инфраструктуры ракетного соединения в Оренбургской области к развертыванию первого полка с комплексом "Авангард", который встанет на боевое дежурство в декабре.

"В Домбаровском соединении РВСН выполняются мероприятия по подготовке инфраструктуры для развертывания этого ракетного комплекса. К настоящему времени завершена геодезическая подготовка позиционного района. Идёт строительство боевых стартовых позиций, обеспечивающих эксплуатацию и боевое применение комплекса", – сказал Захаров.

Кроме того, по его словам, организована подготовка личного состава, вооружения, военной и специальной техники.

"Таким образом, уже в этом году в группировке РВСН появится ракетный комплекс, оснащенный планирующим крылатым блоком, способным поражать цель с гиперзвуковой скоростью не по баллистике, а по траектории, проходящей в плотных слоях атмосферы. Создаваемая США противоракетная оборона бессильна против манёвренных возможностей комплекса "Авангард", – считает эксперт.

Как объяснил Захаров, это связано с тем, что при движении к цели крылатый блок совершает управляемое маневрирование - как боковое, так и по высоте. Тем самым обеспечивается непредсказуемость его полета для любых средств противоракетной обороны. Система управления блока позволяет ему обходить зоны действия средств обнаружения и перехвата.

В конце декабря 2018 года Минобороны РФ провело успешный испытательный пуск ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса "Авангард". Ракета стартовала из позиционного района Домбаровский в Оренбуржье и поразила цель на Камчатке, примерно в 6 тысячах километров. Таким образом, программа летных испытаний ракеты комплекса "Авангард" полностью выполнена и позволяет поставить комплекс на вооружение в установленные сроки.

20.02.2019
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