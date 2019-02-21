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21.02.2019
Интерфакс-АВН

"Посейдон" обесценит все попытки США создать систему глобальной ПРО - эксперт

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Подводный комплекс "Посейдон"
Подводный комплекс "Посейдон".
Источник изображения: rg.ru

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Ядерная подлодка-беспилотник "Посейдон" обнулит все усилия США по созданию глобальной системы противоракетной обороны, заявил контр-адмирал в отставке, Герой России Всеволод Хмыров.

"Морская система "Посейдон" это, прежде всего, ассиметричное и высокоэффективное оружие противодействия развернутым в передовых зонах ударным группировкам ВМС США", - сказал он журналистам.

"Посейдон" позволит "обесценить" все усилия США по созданию глобальной системы противоракетной обороны и, прежде всего, морской ее компоненты", - сказал В.Хмыров.

Первая АПЛ - носитель беспилотной системы "Посейдон" будет спущена на воду весной этого года, сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

"Данная система малоразмерная и роботизированная. С учетом специфики применения и заложенных характеристик беспилотные подводные аппараты "Посейдона" крайне сложно обнаружить и тем более перехватить", - сказал он.

"Посейдон" в сотни раз дешевле как разворачиваемой США системы противоракетной обороны, так американских авианесущих ударных группировок, для которых он также будет представлять серьезную угрозу", - сообщил контр-адмирал.

"Следует отметить абсолютно грамотную последовательность успешной отработки системы "Посейдон". Это проведение полного цикла стендовых испытаний, включая испытания уникальной ядерной силовой установки", - заявил В.Хмыров.

"После этого всесторонние морские полигонные испытания подтвердили заложенные в систему "Посейдон" тактико-технические характеристики. Все это позволяет в короткие сроки приступить к полноценному завершающему этапу - испытаниям подводного беспилотного аппарата вместе с его носителем", - сказал он.

В 2018 году главком ВМФ РФ Владимир Королев сообщил, что в России создается океанская многоцелевая система, включающая в себя атомные подлодки с самоходными подводными аппаратами с ядерной энергетической установкой.

"Наличие данного оружия позволит Военно-морскому флоту решать широкий спектр задач в дальней морской зоне, в акваториях, приближенных к территории противника", - сказал В.Королев.

20.02.2019
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