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21.02.2019
Известия.ru

Шойгу рассказал о наличии новых систем вооружений "в железе"

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 20 февраля, что все российские перспективные системы вооружения, о которых год назад говорил в послании Федеральному собранию президент страны Владимир Путин, есть "в железе". Об этом сообщает ТАСС.

Он также подчеркнул, что некоторые из них уже эксплуатируются. По его словам, российское перспективное оружие характеризуется "недосягаемой эффективностью".

"При этом коллеги за рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы. И не только ПРО США", — сказал он.

Министр обороны добавил, что новое вооружение должно гарантировать безопасность страны, при этом не увеличивая текущих объемов бюджетных расходов.

Ранее 20 февраля Шойгу рассказал о начале следующего этапа испытаний ракетного комплекса "Сармат". 

1 марта 2018 года президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию рассказал о ряде новейших военных разработок. В частности, он упомянул о глубинном беспилотнике, гиперзвуковом ракетном комплексе "Авангард" и ракетном комплексе "Сармат".

20 февраля 2019 года Путин выступил с посланием Федеральному собранию в 15-й раз. Мероприятие прошло в Гостином дворе в Москве.

 

20.02.2019
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