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21.02.2019
Известия.ru

Путин признал устаревшим договор о РСМД

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Navy

Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) устарел, однако Вашингтон использовал для выхода из него надуманные обвинения. Об этом в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, с 1987 года, когда стороны подписали документ, в мире произошли серьезные изменения. Государства развивали вооружения подобного типа, а Россия и США добровольно ограничили себя. Сложившаяся ситуация справедливо вызывала вопросы.

"Нужно было действовать по-честному, а США сами нарушают, а потом еще и из договора вышли. А сателлиты американцев им "подхрюкивают", — цитирует 20 февраля президента "Газета.ру".

Если США разместят в Европе ракеты, нарушающие пункты ДРСМД, то Россия развернет виды вооружений, которые смогут поразить центры принятия решений, подчеркнул российский лидер.  На сегодняшний день США уже разместили в Румынии и Польше пусковые установки Aegis Ashore в Европе, которые могут запускать "Томагавки", а это угрожает безопасности России и всего мира, добавил Путин.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

 

20.02.2019
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