Politico (США): проблема Восточной Европы заключается не в России

Неофициальное правительство и закулисная борьба за власть несут в себе большую опасность, нежели Москва, искренне убеждён ученый европеец, рассуждая о проблемах Грузии, а заодно Молдавии и Украины. И с ним трудно не согласиться. Если бы он еще не спекулировал на тему «военной агрессии» России и не путал Азовское море с Черным, то его научные заслуги по этой проблеме стоило признать.

Есть враг, который преследует постсоветские государства Восточной Европы, ослабляя правительства, атакуя экономику и сея зерна нестабильности.

Это Россия? Нет. Главная угроза для таких стран, как Грузия, Молдавия и Украина, заключается в неумелом государственном управлении и злоупотреблении неофициальной властью.

И, хотя эти слабости делают их более уязвимыми перед влиянием их сильного восточного соседа, вина за последствия в конечном счете лежит на них самих.

Несомненно, военная агрессия России представляет собой серьезную угрозу для Украины. Наглядным примером служит дерзкий захват российскими военными трех украинских судов и их экипажей в Азовском море в конце прошлого года. Однако такая разновидность открытой агрессии - исключение, а не правило.

Недавние события в Грузии служат хорошим примером. Двусторонняя военная помощь США - а также долгое время откладываемая продажа противотанковых ракет "Джавелин" Грузии - приглушила страх этой страны перед возможной военной агрессией России и уменьшила степень безотлагательности ее просьб принять страну в НАТО.

В действительности отношения между Россией и Грузией существенно улучшились с того момента, когда в результате пятидневной войны 2008 года они разорвали дипломатические отношения друг с другом. (Тогда Москва утратила непосредственное влияние внутри Грузии и признала независимость Абхазии и Южной Осетии.)

Сегодня главная проблема Грузии заключается вовсе не в опасности, исходящей от Москвы. Она заключается в грязных политических играх, которые ставят под угрозу ее крупнейший инфраструктурный проект за последние несколько лет - глубоководный черноморский порт в Анаклии.

Предполагается, что этот порт, который должен открыться в 2020 году, закрепит за Грузией статус ценного транзитного пути между Востоком и Западом, позволив ей принимать у себя крупные контейнерные суда и увеличить объемы дорожных и железнодорожных перевозок. Этот проект привлек международных спонсоров: первая фаза строительства стоимостью около 600 миллионов евро частично финансируется четырьмя международными кредиторами, а Еврокомиссия пообещала помочь с финансированием второй фазы, в том числе со строительством автомобильных и железнодорожных веток. Крупный американский портовый оператор SSA Marine возьмется за строительство терминала.

Однако перспективы этого порта выглядят все более неопределенными.

Этот проект тесно связан с бывшим премьер-министром Георгием Квирикашвили, который в прошлом году подал в отставку после конфликта с Бидзиной Иванишвили - тоже бывшим премьер-министром Грузии и влиятельным сторонником правящей партии "Грузинская мечта".

Недавно в отношении банка TBC, отвечающего за реализацию проекта порта, было начало расследование по обвинению в отмывании денег, которое многие эксперты называют политически мотивированным - возможно, Иванишвили, который до сих пор остается серым кардиналом при новом правительстве, решил таким образом отомстить своему противнику. Вероятно, немаловажным фактором в этом деле также стали собственные интересы бывшего премьер-министра или его друзей и партнеров в морском порту в Поти. На прошлой неделе правительство объявило о планах по расширению порта в Поти.

Формально грузинское правительство заявило о своей поддержке строительства порта в Анаклии, и у этого проекта есть хорошие шансы на то, чтобы преодолеть этот кризис. Он имеет слишком большое значение. Однако та неопределенность, которую провоцирует закулисная борьба за власть, уже повлекла за собой нестабильность и предоставила внешним силам возможность вмешаться.

А в иностранных недоброжелателях недостатка нет. Для России порт в Анаклии станет конкурентом ее собственным черноморским портам. Кроме того, этот порт будет расположен слишком близко к ее клиенту Абхазии, - именно этот фактор заставил одного российского комментатора назвать порт скрытым военным проектом США.

Строительство курорта в грузинском поселке Анаклия Источник изображения: © AFP 2019, Seiran Baroyan

Вероятно, Турции тоже не слишком нравится этот проект, потому что Анаклия будет прямым конкурентом ее собственным портам на побережье Черного моря. И, хотя китайцы формально поддерживают этот проект, по слухам, они выражают недовольство его структурой управления после того, как их попытки завладеть и управлять им встретили отпор.

К сожалению, в подобной борьбе для Грузии нет ничего нового: неформальное правительство и закулисные грязные игры давно стали неотъемлемой частью управления этой страной.

Аналитик Ивлиан Хаиндрава однажды сказал о бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили, которого очень любят в определенных кругах на Западе, что у того было "дневное правительство", которое проводило переговоры с представителями Запада, и "ночное правительство", которое принимало реальные решения.

В 2018 году Грузия опустилась в рейтинге стран по индексу демократии, который вычисляется организацией Economist Intelligence Unit, и в настоящее время стала фактически однопартийным государством, в котором всем управляет "Грузинская мечта" Иванишвили. Однако по сравнению с другими постсоветскими государствами в Восточной Европе дела у нее идут довольно неплохо.

В Грузии еще остались сдержки и противовесы. Неправительственные организации и парламентарии только что выиграли первый раунд очередного спора вокруг методов управления государством: они заставили 10 претендентов на места в Верховном суде - 10 человек с сомнительными репутациями - снять свои кандидатуры в связи с мощной отрицательной реакцией общественности.

В Молдавии и на Украине ситуации с коррупцией и кумовством еще тяжелее. В частности, Молдавия сейчас очень похожа на "захваченное государство", где бизнес и политика слились воедино, и где властям приходится служить скорее интересам влиятельных людей, нежели интересам страны. Весной в этих двух странах должны пройти выборы, на которых людям придется выбирать между кандидатами с весьма сомнительным прошлым.

Давать отпор агрессии со стороны России, особенно на Украине, необходимо. Но это только часть истории этих трех стран. Пока там существуют глубоко укоренившиеся внутренние проблемы, у недоброжелателей, посягающих на их суверенитет, всегда будет возможность проникнуть к ним через черный ход.

Томас де Ваал - старший научный сотрудник Европейского центра Карнеги и автор книги "Кавказ: введение" (The Caucasus: An Introduction).

Томас де Ваал (Thomas de Waal)

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