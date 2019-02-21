Cербский ракетный комплекс RALAS

На проходящей с 17 по 21 февраля 2019 года в Абу-Даби (ОАЭ) очередной международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2019 сербское военно-промышленное объединение "Jугоимпорт-СДПР" впервые представило тактический (противотанковый) ракетный комплекс RALAS, представляющий собой облегченный и удешевленный вариант известного длительно разрабатываемого в Сербии ракетного комплекса ALAS (Advanced Light Attack System) с наведением по волоконно-оптическому кабелю. Заявлено, что комплекс RALAS уже успешно прошел полигонные испытания.

Выполненная на базе сербского бронетранспортера Lazar 3 с колесной формулой 8х8 самоходная пусковая установка нового сербского тактического (противотанкового) ракетного комплекса RALAS в экспозиции выставки IDEX-2019 в Абу-Даби, февраль 2019 года (с) Patrick Allen / Jane's

Комплекс RALAS, как можно судить, подобно ALAS, разработан под эгидой "Juгоимпорт-СДПР" при головном участии частной сербской компании EDePro (Engine Development and Production), созданной на базе Лаборатории реактивного движения Белградского университета и ведущей работы в области реактивного оружия и ракетных двигателей.

В отличие от ракеты комплекса ALAS, оснащенной малогабаритным турбореактивным двигателем тягой 40 кг, схожая по конструкции, но меньшая по размерам ракета RALAS использует простой одноступенчатый твердтопливный двигатель, что привело к сокращению максимальной дальности стрельбы с 25 до 10 км. Система управления включает установленную на ракете в головной части теловизионную или (по желанию заказчика) дешевую дневную телевизионную камеру с передачей изображения и команд управления по волоконно-оптическому кабелю, а также блок инерциально-спутниковой коррекции с автопилотом (позволяющий автоматически вывести ракету в заданную точку, откуда начать командное наведение). Дальность наведения с камеры ракеты достигает 8 км. Наведение осуществляется с портативной станции управления, программное обеспечение позволяет после захвата цели оператором продолжать слежение даже за скрывающейся (например, за зданиями) целью.

Ракета RALAS может оснащаться кумулятивной или термобарической боевой частью. В экспозиции IDEX-2019 система была представлена с восьмиконтейнерной самоходной пусковой установкой, размещенной на базе нового сербского бронетранспортера Lazar 3 с колесной формулой 8х8. Заявлено, что пусковые установки могут быть созданы на любой наземной или надводной платформе.

Базовый комплекс ALAS разрабатывался в Сербии с 1990-х годов, но был доведен до боеспособного состояния только после подписания "Juгоимпорт-СДПР" в феврале 2013 года на выставке IDEX-2013 соглашения с эмиратской государственной компанией ОАЭ Emirates Advanced Research and Technology Holding (EARTH) относительно совместных разработки и производства ALAS, причем общая стоимость эмиратских инвестиций в программу должна была составить 220 млн долл.

Выполненная на базе сербского бронетранспортера Lazar 3 с колесной формулой 8х8 самоходная пусковая установка и управляемая ракета нового сербского тактического (противотанкового) ракетного комплекса RALAS в экспозиции выставки IDEX-2019 в Абу-Даби, февраль 2019 года (с) Srbija Danas

Выполненная на базе сербского бронетранспортера Lazar 3 с колесной формулой 8х8 самоходная пусковая установка, управляемая ракета и станция управления нового сербского тактического (противотанкового) ракетного комплекса RALAS в экспозиции выставки IDEX-2019 в Абу-Даби, февраль 2019 года (с) tangosix.rs

Управляемая ракета нового сербского тактического (противотанкового) ракетного комплекса RALAS в экспозиции выставки IDEX-2019 в Абу-Даби, февраль 2019 года (с) Patrick Allen / Jane's , и министерство обороны Сербии