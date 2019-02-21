Минобороны США одобрило продажу самолетов РЭБ EA-18G "Гроулер" ВВС Финляндии

ЦАМТО, 20 февраля. По информации корпорации Boeing, Минобороны США одобрило потенциальную продажу ВВС Финляндии самолетов РЭБ EA-18G "Гроулер". Ранее такое разрешение было предоставлено только в отношении Австралии.

Разрешение было запрошено в рамках участия Boeing и ВМС США в тендере на поставку ВВС Финляндии истребителей нового поколения H-X. На конкурс Boeing предложила единым пакетом самолеты EA-18G "Гроулер" и F/A-18E/F "Супер Хорнет". Получение разрешения не означает, что Финляндия выбрала данную платформу. Тем не менее, по оценке разработчика, применение истребителей F/A-18E/F "Супер Хорнет" совместно с "Гроулер" повысит их живучесть и эффективность боевого применения.

Помимо F/A-18E/F "Супер Хорнет", МО Финляндии проводит оценку возможности покупки самолетов "Рафаль", "Тайфун", F-35 и "Грипен" для замены 55 устаревших F/A-18C и семи F/A-18D "Хорнет" после 2025 года.

На текущий момент 160 самолетов РЭБ EA-18G "Гроулер" заказаны для оснащения ВМС США, 12 ед. – ВВС Австралии. Предположительно, продажа F/A-18E/F и EA-18G единым пакетом является стратегией Boeing на текущем этапе. Именно так компания предлагает свои самолеты не только ВВС Финляндии, но и Германии.