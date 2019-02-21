Владимир Путин: самым острым вопросом российско-американских отношений остается односторонний выход в США из ДРСМД

ЦАМТО, 20 февраля. Самым острым и обсуждаемым на сегодняшний день вопросом российско-американских отношений остается односторонний выход в США из Договора о РСМД, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Ввиду важности темы, этот раздел выступления Владимира Путина ниже приведен в полном объеме в изложении пресс-службы Кремля.

"Поэтому вынужден, просто вынужден остановиться на этом чуть подробнее. Да, действительно, с момента заключения этого Договора в 1987 году произошли серьезные изменения в мире. Многие страны развивали и продолжают развивать данный вид вооружения, а Россия и США – нет, мы сами себя добровольно в этом ограничиваем. Такое положение дел, конечно же, может вызывать вопросы, понятно. Так, нужно было нашим американским партнерам так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес России для обоснования своего одностороннего выхода из Договора. Сделали бы лучше, как в 2002 году, из ПРО вышли, все, в открытую, по-честному. Хорошо это или плохо – другой вопрос. Я считаю, что плохо. Но сделали так и все. И здесь надо было так поступить, именно по-честному. Как они действуют на самом деле? Сами все нарушают, а потом ищут оправдание и назначают виновных. Но еще и своих сателлитов мобилизуют: они так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу. Сперва начали разработку и применение ракет средней дальности, присвоив им для отвода глаз наименование "ракеты-мишени" для целей ПРО. Затем приступили к развертыванию в Европе универсальных пусковых установок Mk-41, которые позволяют осуществить боевое применение крылатых ракет средней дальности "Томагавк".

Я говорю об этом только потому, и трачу свое и ваше время, что мы вынуждены отвечать на те обвинения, которые слышим в наш адрес. Но, сделав все это, о чем я сейчас сказал, США откровенно пренебрегли, демонстративно проигнорировали совокупность положений, предусмотренных статьями 4 и 6 Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В частности, согласно пункту 1 статьи 4 Договора (я цитирую), "каждая из сторон ликвидирует свои ракеты средней дальности и пусковые установки таких ракет, чтобы ни у одной из сторон не имелось таких ракет и таких пусковых установок". В статье 6, пункт 1 говорится (зачитываю дословно): "По вступлении в силу настоящего Договора и в дальнейшем ни одна из сторон не производит никаких ракет средней дальности, не проводит летных испытаний таких ракет и не производит никаких ступеней для таких ракет и никаких пусковых установок таких ракет". Конец цитаты.

Запуская ракеты-мишени средней дальности и размещая в Румынии и Польше пусковые установки, пригодные для применения крылатых ракет "Томагавк", США эти требования договора прямо и грубо нарушили. Ну, сделали же это уже давно. В Румынии уже стоят эти пусковые установки, и ничего, вроде как ничего и не происходит. Странно прям. Для нас ничего странного нет, но люди-то должны это видеть и понимать.

Как мы оцениваем в этой связи ситуацию. Я уже говорил и хочу повторить: Россия не намерена – это очень важно, я повторяю это специально – Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Если же они действительно будут произведены и поставлены на европейский континент, а США такие планы имеют, во всяком случае, мы не слышали обратных заявлений, то это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности, создаст для России серьезные угрозы, ведь у некоторых классов этих ракет подлетное время до Москвы может составить до 10–12 минут. Это и есть очень серьезная угроза для нас. В таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены, предусмотреть зеркальные и асимметричные действия. Что это значит.

Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь идет речь. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов.

Что в этой связи важно, и здесь много новизны. По своим тактико-техническим данным, в том числе по подлетному времени до указанных центров управления, эти вооружения будут вполне соответствовать тем угрозам, которые направлены против России.

Знаем, как это сделать и реализуем эти планы немедленно, как только соответствующие угрозы для нас станут реальными. Не думаю, что международная обстановка сегодня такова, что требует дополнительного и безответственного обострения. Мы этого не хотим.

Что здесь хочу добавить? Американские коллеги уже пытались получить абсолютное военное превосходство с помощью глобальной ПРО. Нужно оставить подобные иллюзии. Ответ с нашей стороны всегда будет действенным и эффективным".