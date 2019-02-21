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21.02.2019
ТАСС

Рогозин сомневается, что Илон Маск сможет создать ракетные двигатели лучше российских

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Источник изображения: Фото: Twitter.com

По словам главы Роскосмоса, основатель Space X не является специалистом в этом вопросе и "дай бог им удачи создать двигатель лучше, чем у нас"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что компания Space X Илона Маска в ближайшем будущем не сможет разработать ракетные двигатели, которые превзойдут российские.

"Маск не является специалистом техническим в этом вопросе, просто не понимает, о чем идет речь. Это как сравнивать дизельные и бензиновые двигатели по возможностям. До сих пор он летал и летает на кислородо-керосиновых двигателях, он собирается выйти на новые показатели по двигателю, у нас такое тоже есть", - сказал Рогозин в среду журналистам.

"Хочу сказать, что дай бог им удачи создать двигатель лучше, чем у нас. Пока не получится, Россия в этой части номер один в мире", - отметил глава Роскосмоса.

Ранее основатель Space X Илон Маск сообщал, что новый двигатель Raptor разработки этой компании превзошел российский РД-180 по показателю уровня давления в камере сгорания.

Главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин сообщал, что Маск говорит о превосходстве американского двигателя Raptor над российским РД-180, поскольку не является техническим специалистом. Говоря о давлении в камере сгорания, Левочкин уточнил, что РД-180 был сертифицирован с 10%-ным запасом, поэтому давление в его камере сгорания "выше 280 атмосфер". В то же время он признал "достаточно высокий уровень" разработок компании SpaceX.

20.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Продукция
РД-180
Компании
SpaceX
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
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