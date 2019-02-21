Новую редакцию стратегии Роскосмоса внесут в правительство весной

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что часть документов будет представлена в правительство, другая часть - непосредственно президенту

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Новая редакция стратегии развития Роскосмоса до 2030 года, в которой в том числе будут прописаны и аспекты российской лунной программы, будет внесена в правительство РФ весной 2019 года. Об этом сообщил в среду журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Аспекты, связанные с исследованием Луны и других космических тел Солнечной системы, прописаны в основах космической деятельности Российской Федерации. Сейчас готовим новую редакции основ, новую редакцию стратегии Роскосмоса, они весной этого года будут внесены в правительство и приняты", - сказал Рогозин.

По его словам, часть документов будет представлена в правительство, часть - непосредственно президенту. "Это будут не фантазии и не сказки про белого бычка. Будут предложены конкретные модули, конкретные инструменты освоения - посадочные модули, взлетные модули, элементы самой конструкции, которые уже инженерами прочитаны как с технической, так и с финансовой точки зрения. Дальше правительство скажет, есть у него желание и деньги на поддержку этой программы или есть какие-то проблемы", - отметил Рогозин.

Глава госкорпорации уточнил, что после этого начнется реальная дискуссия, а пока Роскосмос готовится вместе с Российской академией наук. "Поскольку в части освоения Луны, Марса заказчиком выступаем Российская академия наук, а Роскосмос создает техническую основу", - пояснил он.

Концепция лунной программы РФ

Ранее заместитель председателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зеленый сообщал ТАСС, что концепция российской лунной программы должна быть направлена на рассмотрение в правительство РФ до лета 2019 года.

В конце 2018 года Совет РАН по космосу принял концепцию российской лунной программы, однако поручил ее дополнить. В Роскосмосе сообщали, что эта программа будет реализована в несколько этапов до 2040 года. До этого предлагались разные концепции программ освоения дальнего космоса, включающих миссии к Луне, а датой первого пилотируемого полета назывались и 2031, и 2030 год.

Зеленый сообщал ранее ТАСС, что в правительство предполагается направить концепцию ракеты-носителя сверхтяжелого класса, в которой содержатся части, связанные с пилотируемыми полетами на Луну и другими проектами. Еще одна часть лунной концепции, отмечал он, содержится в Федеральной космической программе. Ученые рассчитывают, что лунная концепция будет объединена в одном документе после 2025 года.