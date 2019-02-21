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21.02.2019
ТАСС

Глава Главкосмоса уверен в конкурентоспособности российских ракет "Союз-2"

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Старт ракеты-носителя Союз-2.1б
Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом (КА) дистанционного зондирования Земли. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Дмитрий Лоскутов заявил, что ракета-носитель "Союз-2" является одной из самых надежных в мире

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российская ракета-носитель "Союз-2" сохраняет конкурентоспособность на рынке космических запусков, несмотря на прогресс в разработке сверхлегких ракет многоразового использования, поскольку она позволяет выводить на орбиту группы спутников по низкой цене. Об этом заявил руководитель Главкосмоса Дмитрий Лоскутов в интервью изданию Geospatial World.

"Несмотря на появление ракет многоразового использования, рынок по-прежнему нуждается в надежных и постоянных космических запусках", - сказал Лоскутов. "Благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам, "Союз" способен выводить крупные группировки спутников одним запуском, в то время как сверхлегкие ракеты более эффективны для их пополнения", - отметил руководитель Главкосмоса.

Он добавил, что ракета-носитель "Союз-2" "является одной из самых надежных в мире". По его словам, разгонный блок "Фрегат" делает возможными сложные пакетные миссии, при которых число орбит, на которые доставляется груз, доходит до трех при одном запуске. Это дает клиентам конкурентное преимущество по цене запуска по сравнению с сверхлегкими носителями в силу эффекта экономии на масштабе. Средняя цена вывода на орбиту одного спутника в составе пакета значительно ниже, чем стоимость его запуска отдельным запуском, отметил Лоскутов.

"Кроме того, мы продолжаем прилагать усилия по совершенствованию "Союза-2", чтобы сделать его запуски более эффективными с точки зрения стоимости", - добавил руководитель Главкосмоса.

Семейство космических носителей "Союз" было создано на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 (впервые стартовала в 1957 году). Серия "Союз-2" (этап модернизации - 1а) была разработана в середине 1990-х годов на основе самой массовой ракеты семейства - "Союз-У" (эксплуатировалась с 1973 по 2017 год). Первый испытательный суборбитальный пуск ее разновидности, ракеты "Союз-2.1а", был проведен 8 ноября 2004 года с космодрома Плесецк. Ее первый рабочий запуск состоялся 19 октября 2006 года с космодрома Байконур.

Разработку космических ракет многоразового использования ведут американские компании SpaceX (основана миллиардером Илоном Маском) и Blue Origin (основана миллиардером Джеффом Безосом).

20.02.2019
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Фрегат РБ
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