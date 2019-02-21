Шойгу: главное достоинство новейших российских систем – недосягаемая эффективность

Все перспективные системы вооружения, о которых говорил год назад Верховный Главнокомандующий в Послании Федеральному Собранию, сегодня существуют уже в железе, а отдельные - и в эксплуатации, заявил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.

"Все это - абсолютная реальность. Самое главное достоинство новейших российских систем – недосягаемая эффективность. При этом коллеги за рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы. И не только ПРО США", – сообщил министр обороны РФ.

Он отметил, что уже сегодня полным ходом идет подготовка инфраструктуры ракетного соединения в Оренбургской области к развертыванию первого полка с комплексом "Авангард".

"В декабре этого года полк встанет на боевое дежурство", – сказал С. Шойгу.

Также он сообщил об успешном завершении морских полигонных испытаний беспилотного подводного аппарата "Посейдон".

"Личный состав подводной лодки-носителя "Посейдонов" прошел обучение", – сказал министр обороны.

"Экипажи МиГ-31, оснащенных гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", выполнили уже более 380 полетов на воздушное патрулирование над акваториями Черного и Каспийского морей", – сообщил С. Шойгу.

Он отметил, что испытания ракеты комплекса "Сармат" перешли на следующий этап. Продолжается плановое перевооружение стратегических ядерных сил и сил общего назначения.

"Главная цель этой работы – гарантированное обеспечение военной безопасности нашей страны без увеличения текущих объемов бюджетных расходов или втягивания в гонку вооружений", – подчеркнул министр.