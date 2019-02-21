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21.02.2019
РИА Новости

Шойгу: перевооружение российской армии не предполагает гонку вооружений

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Испытания ракетного комплекса "Авангард"
Испытания ракетного комплекса "Авангард".
Источник изображения: © Минобороны РФ

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Перевооружение ВС РФ не предполагает увеличения бюджетных расходов или втягивания в гонку вооружений, сообщил журналистам министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Президент России Владимир Путин в среду в послании к Федеральному собранию заявил, что создание комплекса "Авангард" соразмерно запуску первого искусственного спутника Земли "с точки зрения повышения обороноспособности и безопасности страны".

"В послании Федеральному собранию верховный главнокомандующий отметил, что все перспективные системы вооружения, о которых он говорил год назад, сегодня существуют уже в железе. А отдельные - и в эксплуатации. Все это - абсолютная реальность... Главная цель этой работы - гарантированное обеспечение военной безопасности нашей страны без увеличения текущих объемов бюджетных расходов или втягивания в гонку вооружений", - сказал он.

Шойгу также добавил, что продолжается плановое перевооружение стратегических ядерных сил и сил общего назначения.

В конце декабря 2018 года Минобороны РФ провело успешный испытательный пуск ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса "Авангард". Ракета стартовала из позиционного района Домбаровский в Оренбуржье и поразила цель на Камчатке, примерно в 6 тысячах километров. Таким образом, программа летных испытаний ракеты комплекса "Авангард" полностью выполнена и позволяет поставить комплекс на вооружение в установленные сроки.

В прошлом послании к Федеральному собранию в марте 2018 года Путин впервые рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".

20.02.2019
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