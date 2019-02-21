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21.02.2019
Военное обозрение

Американский адмирал назвал ключевой компонент развития флота

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Разработка робототехнических комплексов для применения на воде, под водой и в воздухе является ключевым компонентом развития американского военного флота, передает ТАСС заявление вице-адмирала Томаса Мура, отвечающего в ВМС за программы строительства надводных и подводных систем.

Источник изображения: https://twitter.com/usnavy

Адмирал подтвердил, что ВМС США ведут испытания автономных систем в "трех средах": на воде, под водой и в воздухе.

При этом он назвал появление на флоте безэкипажных кораблей "возможным", зато принятие на вооружение беспилотных воздушных заправщиков и разведчиков, по его словам, будет осуществлено "практически наверняка".

По его мнению, наступит день, когда будет достигнута "хорошая комбинация" пилотируемых аппаратов и беспилотников, поскольку мир еще не готов полностью убрать из схемы человека.

Что касается искусственного интеллекта, то мы только начинаем осваивать эту область. Поэтому тяжело предсказать, как все это будет выглядеть лет через десять. У нас открыты все варианты действий,

сказал Мур.

Он также признал, что ВМС США очень внимательно следят за развитием российского и китайского флотов и "всегда находятся в курсе потенциала соперников". Этот потенциал учитывается при разработке новых кораблей и систем вооружения, поэтому создаваемые в ВМС США "платформы" со временем видоизменяются.

Прежде всего имеются в виду боевые системы. Таким наш подход является на протяжении десятилетий. Вертикальный взлет и авианосцы – это классический пример способности боевых систем видоизменяться с течением времени,

пояснил адмирал.

Он также считает вполне возможным широкое применение в ВМС лазерного оружия. По словам Мура, в течение 10-15 лет на корабли будут устанавливаться лазеры с "функцией самообороны", но в последующем это оружие перейдет в "плоскость наступательных действий".

20.02.2019
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