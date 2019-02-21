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21.02.2019
ТАСС

Шойгу рассказал об испытаниях новейшего оружия России

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Речь идет, в частности, о беспилотнике "Посейдон", ракете комплекса "Сармат"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассказал об успешных морских испытаниях беспилотного подводного аппарата "Посейдон" и начале нового этапа испытаний межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" после послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.

"Успешно завершены морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Личный состав подводной лодки - носителя "Посейдонов" прошел обучение", - сказал министр.

"Мы приступили к следующему этапу испытаний ракеты комплекса "Сармат". Продолжается плановое перевооружение стратегических ядерных сил и сил общего назначения", - продолжил он.

"А что касается реализации планов, то уже сегодня полным ходом идет подготовка инфраструктуры ракетного соединения в Оренбургской области к развертыванию первого полка с комплексом "Авангард". В декабре этого года полк встанет на боевое дежурство", - подчеркнул министр.

О разработке в России новейших образцов вооружения рассказал в послании к Федеральному собранию президент РФ в прошлом году. В этом году он продолжил тему и рассказал, что лазерные комплексы "Пересвет", проходящие эксплуатацию в войсках, встанут на дежурство в декабре этого года; атомная подлодка-носитель для "Посейдонов" будет спущена на воду этой весной, началось серийное производство комплекса "Авангард". Глава государства также сообщил об успешном ходе испытаний межконтинентальной ракеты "Сармат" и крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник". По словам Путина, перевооружение и испытание нового оружия идут "ритмично, без сбоев, по плану".

20.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Авангард РК
Пересвет
Сармат МБР
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Путин Владимир
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