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21.02.2019
Российская газета

Владимир Путин раскрыл характеристики ракеты "Циркон"

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Источник изображения: Денис Абрамов / РИА Новости

Глава государства рассказал о возможностях перспективной противокорабельной гиперзвуковой ракеты "Циркон".

"Хочу также рассказать о гиперзвуковой ракете "Циркон", способной поражать морские и наземные цели на скорости до 9 Махов и дальность более тысячи километров, способной поражать как морские, так и наземные цели", - заявил  Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию.

Он рассказал, что запускать "Циркон" можно с серийных подлодок и кораблей, в том числе созданных под ракетные комплексы "Калибр".

Справка "РГ"

Гиперзвуковая ракета "Циркон" разработана "ВПК "НПО машиностроения". Ее главным отличием является более высокая скорость полета, чем у противокорабельных ракет  других стран. Ракета совершает полёт на маршевом участке на высоте 30-40 километров, где сопротивление воздуха невелико. Предполагается, что "Циркон" заменит ракету П-700 "Гранит".


Олег Корякин

20.02.2019
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