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21.02.2019
РИА Новости

За рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, заявил Шойгу

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Коллеги за рубежом осознают, что разработки РФ в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нее системы, и не только ПРО США, сообщил журналистам министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Самое главное достоинство новейших российских систем – недосягаемая эффективность. При этом коллеги за рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы. И не только ПРО США", - сказал он.

20.02.2019
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Шойгу Сергей
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