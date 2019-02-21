За рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, заявил Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Коллеги за рубежом осознают, что разработки РФ в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нее системы, и не только ПРО США, сообщил журналистам министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Самое главное достоинство новейших российских систем – недосягаемая эффективность. При этом коллеги за рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы. И не только ПРО США", - сказал он.
20.02.2019
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