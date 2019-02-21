Россия и Индия подписали пять соглашений в рамках проекта Ка-226Т

В индийском Бангалоре в ходе авиакосмической выставки Aero India "Вертолеты России" подписали пять документов по организации в этой стране производства комплектующих для вертолета Ка-226.

Напомним, в 2015 году Дели приняло решение о закупке около двухсот российских легких вертолетов Ка-226Т. Согласно договоренностям, первая партия в количестве 60 единиц должна быть поставлена из России, еще 140 вертолетов собраны в Индии.

Однако процедура поиска партнеров по сборке машин в Индии заняла время.

"Чтобы выполнить условия поставки, мы должны были найти индийских партнеров, которых мы нашли, сегодня здесь подписывается соглашение совместного производства компонентов для сборки вертолетов", - пояснил в Бангалоре министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По словам главы "Вертолетов России" Андрея Богинского, на данный момент соглашения заключены с пятью местными компаниями по таким агрегатам, как фюзеляж, лопасти, радиостанция и шасси. В дальнейшем число партнеров в Индии должно вырасти до 15.

"Программа локализации производства вертолетов Ка-226Т в Индии - ключевой проект в рамках программы Make in India, - отметил в свою очередь директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

Он добавил, что российская сторона намерена также участвовать в тендере на поставку 111 многоцелевых вертолетов морской авиации для индийских ВМС. "Выбор в пользу Ка-226Т позволит Индии снизить издержки на транспортировку, обслуживание, подготовку специалистов за счет локализации производства на своей территории", - отметил он.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью является модульность его конструкции. На вертолет легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием.

Ренат Закиев