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21.02.2019
РИА Новости

Клинцевич рассказал о сокращении подлетного времени ракет

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Франц Клинцевич
Франц Клинцевич.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Прорывные технологии позволяют России поразить центры принятия решений по применению против нее ракетных комплексов в течение 10 минут, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Выступая с посланием к Федеральному собранию, президент России Владимир Путин в среду отметил, что если Вашингтон разместит в Европе ракеты средней и малой дальности, то "это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности, создаст для России серьезные угрозы". По его словам, у некоторых классов этих ракет подлетное время до Москвы может составить до 10-12 минут.

"Мы своими прорывными технологиями сократили (подлетное) время (ракет) до 10 минут. То есть центры принятия решений о ракетном ударе по нашей территории будут поражены в то же время", - заявил Клинцевич.

20.02.2019
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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