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21.02.2019
Военное обозрение

Эксперт прокомментировал для "ВО" переговоры о поставках С-400 в Катар

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Представители России и Катара приступили к переговорам о поставке катарским вооруженным силам зенитных систем С-400, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.

Источник изображения: Минобороны РФ

С Катаром также ведутся переговоры о поставках ЗРС С-400 "Триумф",

сказали агентству в пресс-службе ФСВТС, отвечая на вопрос о потенциальных заказчиках ракетной системы.

Издание напоминает, что еще летом прошлого года российский посол в Дохе Нурмахмад Холов сообщил об обсуждении сторонами вопроса о продаже Катару зенитных комплексов. Однако, по его словам, никаких конкретных договоренностей на тот момент достигнуто не было.

Несколько позже, в ноябре 2018 года, американская пресса рассказала, что Россия активно обсуждает вопрос о поставках ЗРС с Саудовской Аравией, Катаром, Алжиром, Египтом, Ираком, Вьетнамом и Марокко. При этом СМИ отметили, что некоторые из этих стран, скорее всего, откажутся от идеи покупки "Триумфов" под дипломатическим нажимом США.

С-400 – российская зенитная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения всех видов самолетов, беспилотников, баллистических ракет и гиперзвуковых средств воздушного нападения на дальности до 600 км. Время развертывания комплекса из походного положения в боевое – от 5-ти до 10 минут.

"Военное обозрение" поинтересовалось мнением члена Президиума Общероссийской организации "Офицеры России" Андрея Головатюка по вопросу заключения договорённостей на поставки С-400 с рядом зарубежных стран.

Вопрос:

Есть ли опасность передачи современных российских технологий нашим конкурентам, или всё же поставляемые за рубеж ЗРК идут с "пониженными" ТТХ?

Андрей Михайлович Головатюк:

Естественно, те зенитные ракетные комплексы, которые поставляются за рубеж, имеют определённые ограничения. Поэтому о том, что наши технологии куда-то попадут, можно не переживать. Над этим наши военные давно работают. ЗРК, поставляемые за рубеж, в полной мере не оборудуются "изюминками" военными, которыми должны оборудоваться системы, защищающие наше небо.

По словам эксперта, говорить в полной мере о пониженных тактико-технических характеристиках, всё же не верно.

Андрей Головатюк:

Там есть определённые ограничения в электронике, например, по системе "свой-чужой". Поэтому нечего опасаться, надо поставлять, надо договариваться и продвигать наше оружие, в том числе и в странах Азии.

20.02.2019
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Алжир
Вьетнам
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