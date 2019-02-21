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21.02.2019
РИА Новости

Минобороны приступило к следующему этапу испытаний МБР "Сармат"

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Ракетный комплекс стратегического назначения "Сармат"
Ракетный комплекс стратегического назначения "Сармат".
Источник изображения: В© РњРёРЅРѕР±РѕСЂРѕРЅС‹ Р Р¤

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Минобороны РФ приступило к следующему этапу испытаний новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", сообщил журналистам министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"Мы приступили к следующему этапу испытаний ракеты комплекса "Сармат", - сказал Шойгу.

Президент России в прошлом году в послании Федеральному собранию сообщил, что началась активная фаза испытаний новой МБР "Сармат" (РС-28). Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году.

20.02.2019
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