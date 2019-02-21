Минобороны приступило к следующему этапу испытаний МБР "Сармат"

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Минобороны РФ приступило к следующему этапу испытаний новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", сообщил журналистам министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"Мы приступили к следующему этапу испытаний ракеты комплекса "Сармат", - сказал Шойгу.

Президент России в прошлом году в послании Федеральному собранию сообщил, что началась активная фаза испытаний новой МБР "Сармат" (РС-28). Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году.