В Совфеде заявили о соответствии ракеты 9M729 нормам ДРСМД

Крылатая ракета 9М729 для ракетных комплексов "Искандер" не нарушает Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), рассказал "Известиям" председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

20 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что если США разместят в Европе ракеты, нарушающие пункты ДРСМД, то Россия развернет виды вооружений, которые смогут поразить центры принятия решений.

США приостановили выполнение обязательств по ДРСМД со 2 февраля под предлогом невыполнения Россией пунктов документа и наличия ракеты 9М729, якобы нарушающей условия договора. Вашингтон оставил за собой право вернуться в сделку в течение полугода.

Виктор Бондарев прокомментировал характеристики ракеты 9М729. "Эта ракета является модернизированной версией 9М728. По сравнению с предшественницей у новой крылатой ракеты более мощная боевая часть и более высокая точность поражения цели. Это усовершенствование достигнуто путем размещения боевого оснащения повышенной мощности и нового бортового комплекса управления", — рассказал сенатор.

По его словам, по большинству основных агрегатов обе ракеты унифицированы. Стартовый и маршевый двигатели с топливной системой также одинаковы у "восьмерки" и "девятки". То есть объем топлива остался прежним, а именно этот фактор является определяющим в максимальной дальности, на которую летает ракета.

"Конечно, новшества отразились на массе и на длине новой ракеты (диаметр сохранился, как у 8-го изделия). Потребовалось увеличить размер транспортно-пускового контейнера более чем на 50 см. Была разработана специально для 9М728 новая самоходная пусковая установка с учетом ее повышенных габаритов", — подчеркнул Бондарев.

Он уточнил, что длина пусковой установки возросла за счет того, что теперь на ней стало можно размещать не две, а четыре ракеты. "Кстати, увеличение массы слегка снизило дальность ракеты. Ее максимальная дальность не превышает 480 км — предыдущая летала на 490 км", — добавил глава комитета по обороне и безопасности.

В январе Минобороны показывало иностранным военным атташе ракету 9М729. Тогда представители США и многих европейских стран пропустили брифинг.

В тот же день Москва также приостановила участие в ДРСМД, а 16 февраля приступила к разработке ракет наземного базирования средней дальности. Источники в дипломатических кругах утверждают, что Россия готова приветствовать новое всеобъемлющее соглашение, если к нему присоединятся все страны, имеющие ракеты средней и меньшей дальности.