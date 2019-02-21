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21.02.2019
ТАСС

Рогозин не видит возможности и желания ехать в США

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Ранее NASA сообщило об отзыве приглашения главе Роскосмоса из-за позиции американских сенаторов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что у него нет возможности и желания ехать в США.

"Визит в США невозможен. Нет ни возможности, ни желания", - сказал он.

Ранее Роскосмос получил от NASA официальное письмо, подписанное главой организации Джимом Брайденстайном, об отзыве приглашения Рогозину посетить США. Этот визит планировался на февраль 2019 года. В интервью газете The Washington Post директор NASA сообщил, что принял соответствующее решение из-за позиции американских сенаторов.

Рогозин заявил в интервью РБК, что готов принять коллегу в ходе его очередной поездки в РФ, несмотря на отмену своего визита в США.

20.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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