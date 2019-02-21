Рогозин рассказал, когда в Москве заработает Национальный космический центр

Глава Роскосмоса отметил, что в одном месте соберут 20 тыс. конструкторов и инженеров госкорпорации

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Национальный космический центр в Москве, который президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил создать правительству города и Роскосмосу, заработает через три с половиной года. Об этом сообщил в среду журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Этот проект был представлен президенту и поддержан им. Теперь мы уже начинаем работать с правительством Москвы, и я думаю, что через три с половиной года, по нашим расчетам, этот центр уже заработает", - сказал Рогозин.

"В одном месте будет собрано 20 тыс. конструкторов и инженеров Роскосмоса. Одновременно этот проект предполагает ускорение плана финансового оздоровления Центра Хруничева, и одновременно этот же проект предполагает создание аэрокосмического кластера: на 100 гектарах земли будут размещены предприятия, конструкторские бюро не Роскосмоса, но связанные с космической деятельностью - производители композитных материалов, микроэлектроники", - уточнил глава Роскосмоса.