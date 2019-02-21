Межпланетная станция Mars InSight будет выполнять роль метеобюро Красной планеты

Результаты измерений записываются каждую секунду и ежедневно отправляются на Землю

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Автоматическая межпланетная станция Mars InSight приступила к регулярным измерениям погодных условий на Красной планете. Собранные ею данные во вторник стали доступны на сайте миссии. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Этот сервис представляет собранную InSight информацию о погоде [на Марсе]: температуру [окружающей среды], скорость ветра и атмосферное давление. Воскресная погода [на планете] была типичной для места, где находится модуль, - от минус 17 градусов до минус 95 градусов по Цельсию, максимальная скорость ветра - 17 м/с", - заявили в NASA.

Благодаря целому набору датчиков, два из которых размещены непосредственно на поверхности планеты, станция способна более точно фиксировать "погодные показатели" на Марсе, чем любой аппарат, ранее отправленный на Красную планету.

"InSight записывает результаты измерений каждую секунду и ежедневно отправляет их на Землю", - пояснили в NASA.

На прошлой неделе станция завершила установку выносных измерительных приборов. Первый из них - специальный термометр, с помощью которого ученые надеются изучить тепловые потоки, исходящие из внутренних слоев Марса. Второй - сейсмометр - позволит исследователям собрать информацию о внутренней структуре Красной планеты путем изучения колебаний грунта. Анализируя распространение сейсмических волн через поверхность Марса, специалисты смогут определить глубину и состав каждого из слоев планеты.

Ветер на Марсе

В самом начале декабря 2018 года InSight впервые смогла зафиксировать шум ветра на Красной планете и передать эту запись на Землю. Датчики станции передали параметры колебаний солнечных панелей станции, вызванных марсианским ветром. Его скорость составила 5-7 м/с, и дул он с северо-запада на юго-восток.

NASA выложило запись на своем сайте и посоветовало всем желающим воспользоваться наушниками для лучшего восприятия марсианского ветра.

О межпланетной станции

26 ноября прошлого года станция Mars InSight, преодолев расстояние в 480 млн км, совершила посадку на поверхность Красной планеты в районе экваториального нагорья Элизиум (Elysium) - примерно в 600 км от кратера Гейл, где вел исследования марсоход Curiosity. Уже через семь минут после посадки она передала на Землю первый фотоснимок. Ученые рассчитывают, что собранные станцией данные позволят построить трехмерную модель глубинных слоев Марса и расширят представления о формировании и эволюции планет Солнечной системы.

Район для посадки был выбран не случайно. Он представляет собой достаточно ровный участок марсианской поверхности общей площадью 130 км на 27 км.

В задачи InSight входит изучение внутренней структуры Марса путем измерения температуры поверхности планеты и регистрации подземных толчков. Ученые планируют получить данные о толщине и структуре коры планеты, составе ее мантии, а также размере, составе и физическом состоянии ее ядра.

Связь с посадочным модулем осуществляется через систему дальней космической связи. Ожидается, что станция проработает на поверхности Красной планеты один марсианский год или около двух земных лет - примерно до ноября 2020 года.

Автоматическая станция Mars InSight, создание которой обошлось в $828 млн, была запущена в мае 2018 года с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.