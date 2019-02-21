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21.02.2019
Известия.ru

Путин поручил создать Национальный космический центр и развивать спутники

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В.В. Путин
В.В. Путин
Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин поручил российской государственной корпорации "Роскосмос" и правительству Москвы сформировать Национальный космический центр. Об этом он рассказал в ходе оглашения послания Федеральному собранию в среду, 20 февраля.

"Поручаю "Роскосмосу" совместно с правительством… сформировать Национальный космический центр", — заявил президент. По его словам, такой центр обеспечит работу основных организаций космической отрасли, будет способствовать проведению научных исследований и подготовке кадров для этой отрасли.

Российский лидер подчеркнул, что для настоящей революции в области навигации, связи, создания систем дистанционного зондирования Земли нужно существенно увеличить возможности российской спутниковой группировки.

"Россия обладает для этого уникальными технологиями. Такие задачи требуют и качественного обновления всей космической отрасли", — сказал глава государства.

Путин выступает с посланием Федеральному собранию 15 раз. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

 

20.02.2019
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
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