Путин заявил о готовности России нацелить ракеты на США в случае угрозы

Президент предупредил о зеркальных мерах на случай, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия нацелит оружие не только на страны, где США разместят ракеты средней и меньшей дальности, но и на сами США в случае угрозы. Об этом в среду сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Россия также предусмотрит зеркальные и асимметричные меры на случай, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе.

"Я уже говорил и хочу повторить, Россия не намерена, это очень важно, я повторяю это специально, Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Если же они действительно будут произведены и поставлены на Европейский континент, а США такие планы имеют, во всяком случае мы не слышали обратных заявлений, то это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности, создаст для России серьезные угрозы, ведь у некоторых классов этих ракет подлетное время до Москвы может составить до 10-12 минут. Это и есть очень серьезная угроза для нас. В таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены предусмотреть зеркальные и асимметричные действия", - сказал Путин.